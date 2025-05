Sociedad Civil Catalana llama a manifestarse contra la amnistía en Barcelona sin logos partidistas

Cristian Reino Martes, 3 de octubre 2023, 12:09 Comenta Compartir

Seis años después, el constitucionalismo volverá a salir a la calle en Barcelona, en una manifestación que llega en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Sociedad Civil Catalana, plataforma antisoberanista, ha convocado una protesta para el próximo domingo bajo el lema «No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación». La presidenta de entidad, Elda Mata, y el vicepresidente de la asociación, Álex Ramos Torre, han anunciado este martes que el exalcalde socialista de A Coruña, Paco Vázquez, y la jurista Teresa Freixes, serán los protagonistas de la protesta con sus discursos al final de la marcha. Concluirá el acto Elda Mata, quien ha criticado las «continuas cesiones al nacionalismo excluyente». A su juicio, una amnistía será la antesala de un proceso de autodeterminación. Vázquez, que ya hace tiempo que no pertenece al PSOE, se une a las voces críticas de la vieja guardia socialista que han salido a cargar contra la amnistía, como Felipe González o Alfonso Guerra.

Hace seis años, cerca de un millón de personas se manifestaron contra el 'procés', dos días antes de la fecha en la que estaba prevista la declaración unilateral de independencia. Fue una concentración contra el secesionismo. La de este domingo vuelve a serlo, pero con una diferencia. Los socialistas no participarán y serán blanco de las críticas de los manifestantes, pues es el PSOE quien negocia una amnistía con Junts y ERC. Hace seis años, de hecho, el protagonista de la protesta fue Josep Borrell, que cargó duramente contra los secesionistas. La protesta de este domingo reunirá a la plana mayor del PP, con Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, a la cabeza. También acudirán dirigentes de Ciudadanos y de Vox (Santiago Abascal). Desde SCC, en cualquier caso, han reclamado «no comparar» cifras con manifestaciones anteriores.

Sociedad Civil no quiere que ningún partido intente capitalizar la protesta y este martes ha reclamado a las formaciones que no lleven logos ni enseñas de sus partidos. La organización ha pedido a los partidos que no se «apropien» y «deformen» la marcha, que a su entender pretende ser transversal. Los responsables políticos no irán en la cabecera de la manifestación, sino que serán ubicados en un segundo bloque. «La manifestación no va de siglas, sino de igualdad, de dignidad y respeto al Estado de Derecho», según Ramos.