Soberanismo, federalismo y autonomía Existe un estudio que sostiene que, sin necesidad de reforma constitucional, el ordenamiento jurídico español tiene recursos para resolver todos los problemas que ha ocasionado la redacción de la Constitución del 78. Si ello fuera posible, bastaría un pacto de consenso entre los partidos constitucionalistas

Soberanismo es fraccionar la soberanía nacional en trozos equivalentes a estados, regiones, landers u otras entidades territoriales autónomas, que es lo que desean nuestros separatistas catalanes. El independentismo es cosa diferente pues constituye la separación plena, sin llevarse porción de soberanía de la antigua nación unitaria, como quieren los separatistas, pasando a constituir una nación independiente de la que se han segregado, sin lazo alguno que los una.

Federalismo –lo que quiere sin quererlo el PSOE– es lo más parecido a nuestra autonomía, prácticamente un ejemplo de federalismo sin llamarse así. La soberanía pertenece al Estado Federal o Central y los Estados Federados tienen unas competencias exclusivas o en desarrollo de las competencias del Estado Federal, que supervisa y coordina. La Federación no tiene ningún tipo de asimetrías, y todos los Estados federados tienen las mismas e iguales competencias, atribuciones y facultades.

El PSOE, por tradición, se considera un partido federalista, pero la realidad es otra porque sabe perfectamente que distinguir nuestro sistema autonómico de un sistema federal es prácticamente inútil y que, en tal caso, se llegaría a una discusión bizantina imposible de resolver. Tampoco el sistema llamado federal contentaría a los separatistas catalanes porque a los Estados federados no se les cede soberanía alguna, que es precisamente lo que ellos quieren, en cualquier caso.

Por tanto, y diga lo que diga el señor Pedro Sánchez, Iceta y compañeros mártires, la propuesta de un sistema federal no resuelve la cuestión del separatismo e independentismo catalán y entraña un sistema político de autonomía muy similar al nuestro –creemos que lo aventaja al no permitir asimetrías que desigualan a los españoles–. En definitiva, cuando oigamos pronunciarse a alguien del PSOE en torno al federalismo como vía de solución al problema del separatismo catalán, sepamos que, en el fondo, no hay nada de eso solamente entretener al personal con antiguas fábulas.

La Federación tiene un hermano que se llama Confederación. En esta una serie de Estados independientes se federan y ceden algunas competencias al Estado Confederal para que organice y gestione la federación de Estados, pues la confederación no es más que una federación de Estados soberanos.

Este es un tema que no tiene incidencia alguna en España y que el antiguo Derecho Político consideraba como un primer paso para el Estado Unitario (Confederación, Federación y Estado Unitario). La tradición española referida a los tiempos de Pi y Margall y la Primera República era el federalismo, nunca la confederación. El problema que discutían los federales y que provocó una guerra civil entre ellos era si la federación nacía desde arriba (organizada por el Estado) o desde abajo (sus partidarios llenaron España de 'Cantones' independientes). Un tema que carecía de sentido al completar el territorio español un crisol o mosaico de culturas establecidas en regiones naturales.

Finalmente, está el sistema español de comunidades autónomas, la opción que prosperó frente a la Mancomunidad de Diputaciones Provinciales, un sistema que funcionó en Cataluña impulsado por el gobierno Canalejas y la Lliga Regionalista (Prat de la Riba y Cambó) aprobado en 1912, y que se desarrolló correctamente sin problemas y, prácticamente, con una autonomía plena respaldada por el Gobierno de Madrid y el apoyo de Cambó y su Lliga Regionalista.

En la Transición los partidos nacionalistas catalanes y vascos no quisieron esta fórmula de la Mancomunidad de Diputaciones, ni tampoco volver a sus Estatutos de Autonomía aprobados durante la República (Cataluña) y la Guerra Civil (Estatuto Vasco). Ellos hicieron unas determinadas propuestas de reponer inmediatamente sus antiguas instituciones (la Generalidad y las derivadas del fuerismo Vasco) y Madrid no se atrevió a contradecirlos temiendo que una oposición de esta gente acabara con la democracia que pretendía instalarse.

Por todas estas vicisitudes se terminó recogiendo en la Constitución un sistema autonómico inacabado que, con el tiempo, la falta de lealtad de los nacionalistas y la necesidad de los partidos gobernantes en Madrid de pactar con las minorías nacionalistas, se ha desvirtuado totalmente, concediendo competencias propias del Estado, que no correspondían según la Constitución a las comunidades autónomas sino al Gobierno central, creándose un galimatías horroroso con miles y miles de funcionarios y empleados partidarios y amigos, que lo único que han hecho bien es gastar dinero y colocar a su gente.

Existe un estudio muy interesante de Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la RAE ('Informe sobre España: repensar el Estado o destruirlo', 2012) donde sostiene la tesis de que, sin necesidad de reforma constitucional, el ordenamiento jurídico español tiene recursos para abordar y resolver todos y cada uno de los problemas que ha ocasionado la redacción de la Constitución de 1978, sus carencias y sus abusos interpretativos para satisfacer la voracidad de las comunidades autónomas, no solamente las soberanistas.

En realidad, si ello fuera factible –que no lo sabemos– bastaría un pacto de consenso entre los partidos constitucionalistas para mejorar todo nuestro sistema constitucional y acabar con las lagunas y contradicciones actuales.