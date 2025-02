El 1-O sigue enfrentando a ERC y Junts Esquerra hace suya la reflexión de Marta Rovira de que el referéndum ilegal no tenía legitimidad

Cristian Reino Barcelona Lunes, 27 de marzo 2023, 17:24 Comenta Compartir

Más de cinco años después, el independentismo continúa enfrentado por el legado del 1-O y ERC y Junts no se ponen de acuerdo en el relato de lo que significó el referéndum ilegal de 2017 y si existió un mandato para declarar la secesión. La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, ha levantado ampollas en el nacionalismo por reconocer este pasado sábado que el 1-O «no tuvo suficiente legitimidad interna». El aterrizaje realista de los republicanos ha encontrado fuertes críticas por parte de Junts, que defiende, al menos retóricamente, el presunto mandato del 1-O. «Sabemos que fue de verdad, a pesar de que algunos digan que fue simbólico y sin legitimidad», le replicó el domingo la expresidenta del Parlament, Laura Borràs.

El cruce de mensajes irá en aumento a medida que se acerque la campaña de las municipales. ERC ha respaldado este lunes a su secretaria general, ha hecho suyo su discurso y ha pedido a los junteros no estar todo el día «anclados en el pasado». «Solo con la crítica contra Esquerra, seguro que no avanzamos», ha afirmado la secretaria general adjunta, Marta Vilalta, tras la ejecutiva. «Hay dos opciones: quedarse anclado en el pasado y no hacer una reflexión crítica, o aprender de lo vivido para volver y ganar», ha asegurado Vilalta.

ERC y Junts están enfrentados desde 2017 pero sus diferencias han aumentado desde la salida de los de Puigdemont del Govern en octubre pasado. Rompieron con Pere Aragonès por cuestiones estratégicas: cada uno defiende una hoja de ruta diferente respecto a cómo avanzar hacia la secesión. Junts aún mantiene la apuesta por la unilateralidad mientras Aragonès aboga por un referéndum pactado con el Gobierno central. La inminente sentencia contra Laura Borràs, en caso de condena, abrirá un nuevo frente entre ambas formaciones, que tendrán que consensuar la presidencia del Parlament, con los comicios municipales a la vuelta de la esquina y sus respectivos pactos postelectorales.

Junts ha acusado este lunes al Govern de sectario y de estar cada vez más solo y aislado. Los junteros, PSC y los comunes proponen recusar al consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, por haber prometido junto a Gabriel Rufián, en un acto de ERC, una residencia para la tercera edad en Santa Coloma si Esquerra gana las elecciones. El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, ya fue reprobado por el Parlament en noviembre.