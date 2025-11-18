HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a su llegada al Tribunal Supremo en junio pasado. EFE

El aviso sobre el derroche de 'La Paqui', la mujer de Cerdán: «La conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés»

Servinabar empleó a tres familiares de Cerdán y le pagó dos alquileres y otros gastos

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:05

El informe de la UCO sobre las relaciones comerciales entre la empresa navarra Servinabar y la multinacional Acciona, que fueron en UTE en algunos contratos ... bajo sospecha en la causa abierta en el Tribunal Supremo, le reportaron a la compañía dirigida por el investigado Antxon Alonso 6,7 millones de euros, un 75% de los ingresos totales percibidos en el periodo señalado por los investigadores.

