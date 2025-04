La sentencia del TC sobre los ERE abre otro frente entre Gobierno y PP

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que el fallo del Tribunal Constitucional que anula la condena por prevaricación en el 'caso de los ... ERE' para la exministra socialista Magdalena Álvarez es un «indulto por la puerta de atrás». Así se ha pronunciado después de que el Tribunal Constitucional haya estimado parcialmente el recurso de Magdalena Álvarez contra la sentencia por la que se le condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el caso ERE.

La dirigente riojana del PP ha denunciado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya anticipase esa decisión judicial es un mitin de su partido, algo que ha calificado de «sorprendente y alarmante». Y ha aprovechado para recordar que que éste es el «mayor caso de corrupción de la historia de España que, como no puede ser de otra manera, afecta al Partido Socialista». «No hay ninguna sentencia del Constitucional que lo pueda borrar», ha apuntado.

«Hoy no es un buen día para todos aquellos que creemos en la lucha implacable contra la corrupción en nuestro país», ha enfatizado, para subrayar que 680 millones de esa «trama» con «más de cien» ramificaciones no llegó a los parados sino que «se desvió a amigos, a familiares o a la compra de cocaína». El PSOE, por su parte, ha cargado contra la reacción del PP al tildar de «muy preocupantes» las declaraciones de Gamarra.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha recordado que nuestro Estado de Derecho es sólido y que tenemos una separación de poderes muy fuerte. «Es muy preocupante que el PP ataque a las instituciones cuando no las gobierna. Su discurso es intercamniable con el de la derecha porque no respetan a los tribunales cuando no les dan la razón».