Una sentencia expansiva La normalización de la vida política e institucional en Cataluña depende de que las fuerzas independentistas se emancipen del 1-O Domingo, 6 octubre 2019, 22:59

La sentencia que emita la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el 'procés', y el momento en que la haga pública, van a tener efectos directos en la política; en Cataluña y en el resto de España. El fallo será conocido a dos semanas de que comience oficialmente la campaña del 10-N, y el hecho de que los principales acusados encabezan las listas electorales de Junts per Cat y de ERC tendrá un impacto emocional en buena parte de la sociedad catalana; tanto si son absueltos como si son condenados, sea por rebelión o por sedición. Es precisamente esta la razón última por la que ambas organizaciones han resuelto mantenerlos a la cabeza de sus respectivas planchas electorales. Aprovecharse de la corriente de simpatía y solidaridad que su suerte pudiera generar más allá del independentismo militante, invitando a testimoniar en el 'voto para Madrid' una amplia protesta ante las previsibles penas de cárcel e inhabilitación contra los «presos políticos». Que hasta la CUP se presente a los comicios generales de noviembre subraya el carácter plebiscitario que para el conjunto del independentismo adquirirá el 10-N. El secesionismo catalán ha declarado que precisa conocer los términos de la sentencia para bosquejar su próxima ruta. Pero si antes de la convocatoria del 10-N ERC y Junts per Cat parecían alentar una respuesta sin límites precisos, hoy necesitan que las movilizaciones promovidas desde 'Tsunami Democràtic' discurran por cauces que puedan desembocar finalmente en un apoyo electoral al independentismo gobernante. Ello cuando los anuncios de un rebrote de conflictividad en Cataluña no han generado las tensiones vividas hace un año entre los partidos constitucionalistas en el conjunto de España, empezando por las autonómicas andaluzas del 2-D. Factor que condujo a la recomposición del mapa parlamentario con la irrupción de Vox. Las menciones de Pedro Sánchez a una eventual aplicación del 155 parecen haber frenado en seco la crispación general que se avecinaba a cuenta de la crisis catalana. Nadie sabe lo que puede ocurrir dentro de una semana en Cataluña. Pero cabe afirmar algo con absoluta certeza. La normalización de la vida política e institucional en Cataluña depende de que las fuerzas independentistas, cada una por su parte, se emancipen del 1-0, de la declaración unilateral de hace dos años, y hasta de la sentencia del 'procés', mediante la convocatoria de unos nuevos comicios autonómicos que versen sobre la gobernación de aquella comunidad y la respuesta a sus retos sociales, económicos y de convivencia pluralista.