Señal de TV | Sánchez explica las medidas anticrisis en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este martes en el Pleno del Congreso para dar cuenta de los dos últimos Consejos europeos y de las medidas anticrisis aprobadas por el Ejecutivo a finales de diciembre. No será la única comparecencia del presidente este mes, ya que Moncloa también prevé la próxima semana un debate sobre medidas anticrisis en el Senado, donde las minorías están diluidas y no están sus socios de Unidas Podemos, que no tiene representación. Así puede centrar el debate en un 'cara a cara' con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.