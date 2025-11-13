HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García. Efe

El Senado llamará a la 'comisión Koldo' a la secretaria general de Moncloa

Los populares piden la comparecencia de Judith González Pedraz tras su imputación por un presunto delito de malversación de caudales públicos

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

El PP no afloja en el Senado y llamará a la 'comisión Koldo' a la actual secretaria general de Presidencia, Judith Alexandra González Pedraz, para ... que «explique el uso de recursos públicos en los negocios privados de Begoña Gómez». «España no merece un presidente cercado por la corrupción. España no merece un Gobierno de mentiras y deslealtad. Por eso, seguiremos trabajando para destapar la verdad, la corrupción y la traición», aseveró la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García, aunque no ha concretado la fecha en la que se producirá la comparecencia

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  3. 3 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D
  4. 4

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  5. 5 De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga
  6. 6 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  7. 7 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  8. 8 Los cuatro detenidos en Navalmoral estafaban presuntamente en el seno de una entidad religiosa
  9. 9 Un quinto premio del 95 pendiente de cobro y enmarcado en un mercadillo... así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad
  10. 10

    La Junta de Extremadura inicia los proyectos para 427 viviendas públicas en cinco ciudades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Senado llamará a la 'comisión Koldo' a la secretaria general de Moncloa

El Senado llamará a la &#039;comisión Koldo&#039; a la secretaria general de Moncloa