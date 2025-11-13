El Senado llamará a la 'comisión Koldo' a la secretaria general de Moncloa Los populares piden la comparecencia de Judith González Pedraz tras su imputación por un presunto delito de malversación de caudales públicos

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:30 | Actualizado 12:36h. Comenta Compartir

El PP no afloja en el Senado y llamará a la 'comisión Koldo' a la actual secretaria general de Presidencia, Judith Alexandra González Pedraz, para ... que «explique el uso de recursos públicos en los negocios privados de Begoña Gómez». «España no merece un presidente cercado por la corrupción. España no merece un Gobierno de mentiras y deslealtad. Por eso, seguiremos trabajando para destapar la verdad, la corrupción y la traición», aseveró la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García, aunque no ha concretado la fecha en la que se producirá la comparecencia

Los populares han pedido que declaren también el extesorero de Bancal de Rosas, Pedro Luis Egea, y el expresidente y actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que financiaron las primarias de Pedro Sánchez que le auparon a la secretaría general del PSOE. Lo harán el 20 y el 27 de noviembre, respectivamente. «Esperamos que ellos pongan luz donde el presidente del Gobierno puso silencio». «Y si no lo hacen -avisó García-, su amnesia será la prueba de que el olvido forma parte del sistema de obstruir a la investigación».

