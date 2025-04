El Senado inaugura la comisión sobre el CIS entre fuertes críticas contra la «radicalidad» de Tezanos

La Comisión de Investigación sobre el papel de José Luis Tezanos en el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha echado a andar este miércoles en ... el Senado con la comparecencia del sociólógo Emilio Lamo Espinosa, quien ha cargado con dureza contra el papel del exmiembro de la Ejecutivo del PSOE al frente del organismo público.

Lamo Espinosa ha recordado como advirtió al propio Tezanos del rumbo que estaba tomando el CIS en una carta enviada en 2020 como miembro del Consejo Asesor del organismo público -puesto para el que fue elegido por el propio Tezanos-. «Esto acaba minando seriamente la credibilidad del presidente de la institución, que no solo debe ser neutral, sino que debe parecerlo. Los pronunciamientos anteriores, y otros que podían añadirse, deterioran la reputación de la institución, e incluso la de todos sus productos, e incluso, en última instancia, la de la misma sociología española», ha alertado el sociólogo.

El sociólogo ha puesto como ejemplo del mal hacer de Tezanos preguntas formuladas por Tezanos que, a su juicio, han resultado «malintencionadas». Lamo Espinosa asegura que Tezanos se ha hecho famoso por «la radicalidad de sus manifestaciones y opiniones políticas». «Un comportamiento que va en contra de la normativa que regula el CIS», ha insistido.

«Me dice usted que hay dos aciertos, dos aciertos en 40 sondeos, incluso al azar salen más. Si lo hacemos al azar salen más. Por lo tanto, casi cabría decir que hay un azar negativo, o que hay una voluntad de no acertar. Uno tiene que pensar que un error es normal, dos, tres, pero tantos no son normales. Yo creo que no son normales. ¿Eso es azaroso? No es fácil que sea azaroso, no es fácil. ¿Es intencional? Pues, sin duda, sí», ha respondido el sociólogo al portavoz del PSOE en esta comisión, Javier Izquierdo.

Asimismo, ha afeado a Tezanos no incluir en sus sondeos preguntas incómodas a Pedro Sánchez en los últimos tiempos como la ley del solo sí es sí, la ley de amnistía, el concierto catalán o los indultos a los líderes independentistas encausados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

La comparecencia del propio Tezanos aún no tiene fecha. Es una baza que se guardan todavía los populares -que cuentan con mayoría absoluta en la Cámara Alta- para cuando mejor convenga. Asimismo, el partido de Feijóo no descarta ampliar una lista de comparecientes en la que figuran nombres como el de Narciso Michavilla, que será el encargado de comparecer mañana en la Comisión.

Las siguientes comparecencias se producirán ya dos semanas después, el miércoles 16 de octubre y el 17 de octubre, cuando desfilarán por esta comisión de investigación sobre el CIS el catedrático de sociología Joaquín Arango y el expresidente del organismo Cristóbal Torres. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno, es otra de las figuras destacadas que desfilarán por la comisión impulsada por el PP y su mayoría absoluta en el Senado -aunque aún no hay fecha para ello-.