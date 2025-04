«Hace dos semanas intentó llevarse a mi hija del parque»

LUIS J. RUIZ Logroño Viernes, 29 de octubre 2021, 12:47 | Actualizado 14:44h. Comenta Compartir

La entrada a las aulas del colegio Villapatro de Lardero ha sido, este jueves, las más silenciosa de las que se recuerda. Los más pequeños trataban de dar continuidad a sus juegos, se gritaban y se llamaban a voces, pero sus padres les reconvenían. Esta mañana, muchos han mirado dos y tres veces al interior del centro para confirmar que sus hijos estaban dentro, en un lugar seguro. Muchos padres han besado hoy más que nunca y han abrazado con más fuerza que otros días a sus pequeños. Las caras de los mayores no engañaban. Gafas de sol oscuras y mascarillas han servido para ocultar, al menos parcialmente, los efectos de la trágica noche del jueves y la pesadilla de la madruga, de la que siguen sin despertar.

Carolina Marín era una de ella. Llegó más tarde, cuando el crimen ya se había cometido, pero no tuvo dudas sobre quién estaba detrás de los hechos. Hace dos semanas, asegura, Francisco Javier Almeida López de Castro, intentó llevarse a su hija. «Estaba frecuentemente por el parque. Se dejaba ver, sobre todo, por la zona del pasaje (un paso conecta el Parque Entre Ríos con la calle río Linares y que desemboca frente al número 5, donde mató a Álex)», explicaba Marín recordando lo que le sucedió a su hija. «Hace dos semanas intentó llevarse a mi hija. Estaba jugando con otras niñas en la zona más cercana al pasaje y en un momento dado el balón se les escapó. La niña fue hacia el balón y este hombre apareció diciéndole que le acompañara, que le quería enseñar una cosa. Afortunadamente la niña es desconfiada y vino, junto a otra de las amigas, horrorizada al lugar en el que estábamos».

Aquel día llamó a la Policía Local, que, sostiene, acudió al lugar de los hechos. «Estuvieron buscándole con la descripción que dieron las dos niñas, pero se escondió y no fue posible encontrarle».

Su hija no fue la única a la que el asesino de la inmobiliaria trató, presuntamente, de llevar a su casa mediante engaños similares al de Álex. Otra madre, muy afectada por lo sucedido, como el resto de las familias de la zona, explicaba esta mañana que «estando en la zona del pasaje se le acercó [a su hija y a sus amigas] y les dijo que si querían que les enseñara unos pajaritos que tenía en casa».

«El crío (Álex) no vivía en la zona, vino a merendar con unos amigos. El hombre les dijo que si querían ver un cachorrito, él dijo que sí y la niña con la que estaba, que no. Cuando se fue, la niña acudió rápidamente a avisar de lo que había pasado y empezaron a buscar», recordaba Marín, que apuntaba que en un primer momento la policía peinó el portal número 6 de la calle, señalado por los menores como supuesta guarida del asesino. «Una vecina de ese portal apareció y le dijo a la policía que le había visto entrar con un niño en el portal número 5», recordaba otro padre. Una vez allí, los agentes se encontraron con la tragedia.

«Había cierta alarma cuando él se acercaba al parque», reconocen los padres, que si bien muchos no sabían que había sido condenado por asesinato (estaba en en libertad condicional desde abril del 2020 y liquidaba la pena en agosto del 2023), no les gustaba su forma de acercarse a los menores. «Es una de las personas que no nos da buenas sensaciones», explicaban los padres, que recordaban que en más de una ocasión, cuando lo veían cerca de los niños, acudían a decirles a los menores que se alejaran de él. Incluso, aseguraba una madre, tenía cierta fijación con una joven a la que en numerosas ocasiones le habría ofrecido acudir a su vivienda.

Lo más doloroso, en todo caso, es la sensación compartida que «se podía haber evitado». «Cómo dejas que una persona de este tipo viva a 200 metros de un colegio y enfrente de un parque», se preguntaba una madre. «Era algo que se veía venir», lamentaba otra. Susana Torres, otra vecina de Lardero, ha explicado que el presunto asesino salió con el niño en brazos hora y media después de su desaparición afirmando que se había desmayado.

El portavoz de la Guardia Civil, Miguel Ángel Fernández, ha afirmado a los medios de comunicación que la descripción física de la anterior denuncia no coincidía con la del ahora detenido, que está siendo interrogado por la Benemérita.