Seis colectivos cercanos a la ANC unen fuerzas para concurrir en las próximas catalanas

Seis pequeñas entidades independentistas, del entorno de la ANC, han unido fuerzas para concurrir juntas en las próximas elecciones catalanas. La candidatura se hace llamar ' ... Acord per la Independència' y responde al espíritu que defiende la Asamblea Nacional Catalana desde que amenazó con presentarse a los comicios: una lista cívica sin partidos y cuyo único punto en el programa electoral es conseguir la independencia.

Se trata de la cuarta vía secesionista, que desde hace tiempo se está gestando al calor de la ANC, entidad que por estatutos no puede presentarse a unas elecciones, pero que sí puede apoyar una lista. Acord carga contra los partidos independentistas y contra el Govern «por su corrupción sistémica partidista» y por no estar comprometidos al 100% con culminar el 'procés'. Las seis entidades que se han lanzado a competir contra Junts y ERC son: Anem per feina, patronal de la ANC; Donec Perficiam, partido «unilateralista y octubrista»; la formación Republicans liberals per la indèpendencia; el think tank Unitat; la entidad Representantes de la república y un canal de Youtube, Netinformació.

Culminar la independencia

«Este proyecto nace para culminar la independencia», afirma en su manifiesto fundacional. Trata de aglutinar a los votantes nacionalistas que están descontentos con los tres partidos con representación parlamentaria (ERC, Junts y la CUP) a los que ven acomodados y «sometidos» a la España autonómica. Un discurso antipolítico y antipartidos, como el que defiende la ANC desde hace tiempo, y que practican destacados dirigentes del independentismo, como Carles Puigdemont o Laura Borràs, ambos en Junts, pero de futuro incierto. De momento, la formación juntera ha sorteado el riesgo de escisión con su salida del Govern. Pero se enfrenta a su prueba definitiva con la confección de las listas municipales y los posteriores pactos electorales.

Hasta la fecha, no ha habido espacio electoral para intentos alternativos a las tres formaciones secesionistas. En ERC y Junts creen que iniciativas de este tipo están abocadas al fracaso.