Más de 3.000 seguidores de Ayuso llenan Génova para pedir la dimisión de Casado

Javier Arias Lomo Domingo, 20 de febrero 2022, 12:09 | Actualizado 21:04h. Comenta Compartir

Puntuales como un clavo, incluso media hora antes, un grupo de amigas estaba a las 11.30 horas frente la sede nacional del PP en la calle Génova 13 de Madrid para exigir la dimisión de Pablo Casado y elevar a los cielos a Isabel Díaz Ayuso. Un edificio que ha ha sido testigo de aglomeraciones similares pero para celebrar los triunfos electorales. Nunca para que desde la calle pidieran la cabeza del presidente del partido y con descalificaciones gruesas («Casado fracasado»).

Más de 3.500 simpatizantes del PP se concentraron en torno su sede para pedir la dimisión de su presidente y exigir, además, que sea la presidenta madrileña la que tome las riendas del partido.

La concentración –convocada desde el jueves a través de las redes sociales– ya llenaba los aledaños de la calle Génova veinte minutos antes de la hora a la que estaba previsto que comenzase, las 12:00, y pocos minutos después los seguidores de la regidora madrileña colapsaban la calle Génova. También se cortó la calle Orellana y los accesos por la plaza de Alonso Martínez, pero la manifestación transcurrió sin incidentes a pesar del despliegue de antidisturbios y de que varias furgonetas de la Policía Nacional rodearon la sede.

Los manifestantes enseguida entraron en calor con calificativos como «traidor», «cobarde» o «niñato» a Casado, y proclamas a favor de una Ayuso a la que desean ver medirse con Sánchez en la carrera hacia la Moncloa el próximo año. «Casado dimisión. Ayuso presidenta», fue quizás el lema más coreado y que mejor resumía el sentir de los concentrados.

Se pudieron ver banderas de España, pancartas caseras e incluso el término «ayuser» estampado en alguna que otra camiseta. «Casado, eres un envidioso», gritaba hacia las ventanas de Génova 13 una de las simpatizantes que allí se habían congregado. «La derecha tiene que quedarse en la derecha, cuando se va a el centro, lo fastidia todo», sostenía otra.

El otro blanco

El secretario general, Teodoro García Egea, fue el otro blanco en el que los partidarios de la presidenta de la Comunidad de Madrid focalizaron su descontento, y también pidieron su dimisión en el mismo paquete que Casado. «Teodoro, mafia genovesa», rezaba uno de los cárteles. También aparecían en las conversaciones de los manifestantes otras figuras como Alberto Nuñez Feijóo o Cayetana Álvarez de Toledo, («Ayuso, Cayetana: las mujeres al poder»), la primera en pedir la dimisión del líder del PP el día que la guerra se colocó en el escaparate.

Gente de todas las edades e incluso algún simpatizante de la regidora que admitía no votar al PP desde hace tiempo. «Ahora lo hago a Vox», decía. A la concentración no acudió ningún dirigente de la formación, y pocos fueron los que luego dijeron algo al respecto. Uno de ellos fue el senador y exportavoz, Rafael Hernando, que aseguró que lo visto le producía «tristeza e indignación». «El PP no se manifiesta contra el PP», escribió en Twitter.