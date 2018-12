El secesionismo no suma Las estrategias que desbordan la legalidad y la coacción social emponzoñan tanto el fin último que lo invalida Domingo, 23 diciembre 2018, 00:26

Las protestas del independentismo ante la celebración del Consejo de Ministros del viernes en Barcelona afloraron, más que nunca antes, las divisiones que atraviesan el secesionismo. El empeño del gobierno de la Generalitat por presentar el encuentro de la víspera con el Gobierno central como si se tratara de una 'cumbre', aun a pesar de las críticas formuladas por la traslación a la capital catalana de la reunión semanal que ordinariamente acoge la Moncloa, se contradecía con las manifestaciones convocadas para echar a perder la iniciativa de Pedro Sánchez; especialmente cuando emitían mensajes sin cabida en el orden democrático, y daban lugar a algaradas de cariz violento. No es fácil imaginar que pueda haber posturas a favor de la independencia de Cataluña más extremistas que las mostradas en el último año por Carles Puigdemont y Joaquim Torra. Pero hay secesionistas que tachan su comportamiento de entreguismo a la España autonómica. Dirigentes de ERC advirtieron hace dos semanas de que la 'república' que pretenden no puede construirse con pasamontañas. También han señalado que la mitad independentista de Cataluña no puede imponer su proyecto a la mitad no independentista. Pero junto a tales pronunciamientos, esos mismos representantes públicos continúan hablando en nombre de un pueblo que consideran destinado a contar con un estado propio y, sobre todo, no acaban de cuestionar la comunión secesionista. La independencia sigue en manos de la incongruencia. Recuérdese que el 27 de octubre de 2017 fueron Oriol Junqueras y en especial Marta Rovira quienes empujaron a Puigdemont a optar por una deriva en la que el expresidente se acomodó inmediatamente huyendo a Bélgica. El independentismo gobernante lleva media docena de años considerando que toda expresión a favor de la república catalana suma. El temor a que la depuración de las posiciones extremistas o el franco debate de ideas en su seno pudiera echar a perder la fuerza de la unidad identitaria ha permitido el solapamiento continuo de intereses y actitudes que solo coinciden en la demonización puntual del enemigo común. Pero ya los independentistas no suman entre sí, sino que se restan mutuamente. Sencillamente porque el recurso a estrategias que desbordan la legalidad y a métodos expeditivos de coacción social emponzoña tanto el fin último que lo invalida. Las desavenencias no son ya internas, cuando las distintas corrientes y grupos secesionistas ni siquiera se hablan y se disponen a competir entre ellas en el terreno electoral.