El emérito vuelve a España tres días después del 23-J

Sanxenxo se prepara para la inminente vuelta del emérito solo tres días después de las Elecciones Generales del 23-J. Los servicios de seguridad de la Casa Real ya están en alerta y en el Real Club Náutico esperan la llegada del exjefe del Estado este miércoles, según fuentes del entorno del padre de Felipe VI. No obstante, Zarzuela no confirma oficialmente el que sería el tercer viaje de Juan Carlos I a España desde que él mismo decidiera autoexiliarse en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en agosto de 2020. Como en anteriores ocasiones, Casa Real argumenta que este viaje sería una visita privada por lo que no consta en sus agendas.

Fuentes de la seguridad del Estado han revelado a este periódico que en principio, el despliegue de protección del padre del Rey sería para que éste pudiera participar del 28 al 30 de julio una nueva regata de la clase 6mR a la caña del Bribón en las aguas de Pontevedra. Esta prueba (que inicialmente estaba señalada para los días 6, 7 y 8 de julio pero se retrasó tras la convocatoria de las elecciones) sería una suerte de preparación para la regata mundial 6mR que se disputará en la isla de Wright en el Reino Unido a finales de agosto.

La intención inicial del padre de Juan Carlos I era haber viajado a Sanxenxo los días 10 y 11 de junio, coincidiendo con la precampaña electoral, pero la regata que estaba programada esas jornadas se suspendió por la previsión de mal tiempo.

Por el momento, se desconoce cuánto tiempo tiene el emérito intención de permanecer en España en esta ocasión y si va a prolongar su estancia en el país hasta la regata en Gran Bretaña. Se espera que, como en sus dos anteriores viajes, llegue al aeropuerto de Vigo en un vuelo privado en un jet.

La primera visita a Sanxenxo de Juan Carlos de Borbón después de su marcha a Emiratos Árabes tras los escándalos sobre sus finanzas y su vida amorosa tuvo lugar en mayo de 2022. A pesar de que Zarzuela esperaba una estancia discreta, aquel viaje se convirtió en un espectáculo multitudinario que no sentó nada bien en la Casa Real. En abril del pasado año, durante su segunda estancia, el emérito tuvo un perfil mucho más bajo.

En esta tercera visita también se espera que esa discreción, si bien es cierto que la presencia del exjefe del Estado en la popular localidad turística gallega en pleno verano va a ser muy difícil de ocultar.

El tema de la mayor discreción posible -explican desde el entorno de la seguridad del emérito- no es una cuestión baladí. Así se lo hizo ver Felipe VI en el encuentro que ambos mantuvieron en Zarzuela el 23 de mayo de 2022. Tras el mismo, la Casa del Rey le recordó a Juan Carlos en un comunicado que en su carta para notificarle que Abu Dabi sería su residencia permanente también le había dicho que cuando visitara España quería hacerlo con «la mayor privacidad posible».

Aquel el mensaje caló aparentemente en el emérito, ya que no regresó en junio de 2022 para una nueva regata como se había adelantado, y en los meses siguientes mantuvo un inusual silencio, sin recurrir a su entorno más cercano para trasladar mensajes sobre sus intenciones o sobre su vida en el exilio emiratí.

Tuvo que pasar casi un año para que Juan Carlos de Borbón volviera a pisar suelo español, si bien en ese tiempo tuvo ocasión de verse dos veces con el Rey, en septiembre en el funeral de Isabel II en Londres y en enero en el de Constantino de Grecia, hermano de la Reina Sofía.

El propio Juan Carlos I hace dos semanas desmintió las informaciones que apuntaban que tenía intención de regresar definitivamente a España si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ganaba los comicios y conseguía gobernar.

