Santos Cerdán a su llegada al Tribunal Supremo R. C.

Santos Cerdán residirá en la vivienda familiar de Milagro, donde ya está su mujer

El exdirigente socialista volverá al pueblo navarro donde nació para iniciar una nueva vida en libertad y seguir con su defensa tras permanecer casi cinco meses preso

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:45

Comenta

Santos Cerdán tiene previsto residir en Milagro, el pueblo navarro que le vio nacer hace 56 años, tras su salida este miércoles de la cárcel ... madrileña de Soto del Real por orden del juez del Tribunal Supremo que le investiga. La decisión de regresar a esta localidad de poco más de 3.600 habitantes, ubicada en la comarca de la Ribera Arga-Aragón y a 80 kilómetros de Pamplona, ya estaba tomada por el exsecretario de Organización del PSOE desde julio pasado, apenas dos semanas después de ingresar en el centro penitenciario, según confirman fuentes de su defensa.

