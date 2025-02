Sánchez vincula a Ayuso con actitudes machistas tras el vídeo del colegio mayor

Paula De las Heras Madrid Sábado, 8 de octubre 2022, 14:30 | Actualizado 15:47h. Comenta Compartir

Si hay alguien en el PP con quien Pedro Sánchez busque la confrontación y viceversa es Isabel Díaz Ayuso. El presidente del Gobierno aprovechó este sábado un acto del PSOE junto a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y el candidato de los socialistas a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, para afear a la política madrileña su reacción al vídeo de los jóvenes del Colegio Mayor Elías Ahúja que asomados a las ventanas se dirigían a sus vecinas del Santa Mónica al grito de «putas ninfómanas». Un ritual que, al parecer, se repite cada año.

«Yo también me sentí indignado y creo que tanto el vídeo como declaraciones de responsables políticos demuestran que en materia de género y lucha contra el machismo -recriminó Sánchez- queda muchísimo por hacer». El jefe del Ejecutivo no citó expresamente a Ayuso pero sí lo había hecho previamente Lobato y, en todo caso, no podía caber duda sobre a quién se referían sus palabras porque la presidenta de la Comunidad de Madrid se había desmarcado el viernes de la posición de su partido y había rechazado condenar el comportamiento de los universitarios.

La dirigente popular evitó cualquier crítica a una actuación que la dirección del PP y el propio Alberto Núñez Feijóo ya habían tildado de «poco gratificante» «injustificable» o «inadmisible» y adujo que lo que ella condena es que la Fiscalía esté centrada en este asunto «y cuando pasan cosas gravísimas en la Universidad, en el ámbito universitario, en la convivencia, nunca diga absolutamente nada»; algo que también recriminó la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en alusión a las agresiones a colectivos no independentistas como S'ha Acabat en Barcelona.

Sánchez tampoco cargó contra las colegialas que de alguna manera han justificado los hechos y han tratado de quitarles hierro enmarcándolos en una tradición que hay que asumir con sentido del humor. «Es que el machismo no es una tradición, es una aberración. Y necesitamos del concurso no solo de las mujeres sino sobre todo de los hombres para acabar con ella», remarcó.

Batalla fiscal

El jefe del Ejecutivo también dedicó buena parte de su discurso a replicar el discurso del PP en materia impositiva -y en el que Madrid es punta de lanza- y a justificar su negativa a deflactar el IRPF para evitar que, como consecuencia de la inflación, los contribuyentes tengan que pagar más sin haber mejorado su capacidad adquisitiva. «Recibimos mucho más de lo que pagamos por nuestros impuestos», defendió.

Además, reprochó las críticas a la subida de más del 8% en las pensiones y recordó que también el PP suscribió hace tan solo dos años el Pacto de Toledo que tiene entre sus recomendaciones la revalorización conforme al IPC. Sánchez argumentó que frente a quienes cuestionen la sostenibilidad del sistema su Gobierno ha hecho este año, por primera vez en más de una década, una aportación de recursos a la hucha de la Seguridad Social, un logro que vinculó con el aumento del empleo y la subida del Salario Mínimo Interprofesional. «Nosotros queremos una España europea con un estado del bienestar europeo», presumió.