Sánchez verá el martes al Rey con plante del independentismo que negocia su investidura

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fejóo cerrarán este martes la segunda ronda convocada por el Rey con los grupos con representación parlamentaria tras el fracaso ... de la investidura del líder del PP y a fin de sondear la alternativa del candidato socialista, que da por hecho -lo hizo ayer en su acto con militantes en la localidad sevillana de La Rinconada- que será propuesto por Felipe VI para optar a la reelección como presidente del Gobierno. Sáncez despachará con el monarca en La Zarzuela a las diez de la mañana y una hora más tarde lo hará Feijóo. Las conversaciones se iniciarán mañana lunes, cuando pasen por los despachos del jefe del Estado, entre las 11.horas y las cinco y media de la tarde y por este orden, el jefe de filas de UPN; José Javier Esparza; los portavoces en el Congreso de Coalición Canaria y el PNV, Cristina Valido y Aitor Esteban; la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz; y el de Vox, Santiago Abascal.

No acudirán a la cita, reiterando el plante de la primera ronda de consultas de esta legislatura y de otras precedentes, las fuerzas independentistas -ERC, Junts y EH Bildu- ni los soberanistas gallegos del BNG. En la práctica, el plante hace que el Rey no pueda conocer de viva voz cuáles son las posiciones de quienes fueron ya aliados preferenciales de Sánchez en el último cuatrienio -el partido de Oriol Junqueras y el de Arnaldo Otegi- y tampoco las exigencias que plantean tanto los republicanos como la formación liderada en su autoexilio en Waterloo por Carles Puigdemont, la amnistía y el referéndum de autodeterminación, para investir al secretario general de los socialistas. Este trasladará al jefe del Estado su convicción de que puede conquistar la confianza mayoritaria del Congreso, la que no logró forjar Feijóo esta semana, aunque no tiene aún atados los apoyos y a pesar de que el secesionismo, en pugna fratricida en Cataluña, ha aprovechado el debate de política general en Cataluña y la conmemoración este fin de semana del sexto aniversario del plebiscito ilegal del 1 de octubre de 2017 para enfatizar dónde está el listón de sus reivindicaciones. Que siguen en una ley de borrado de los delitos del 'procés' como paso previo a sentarse a transaccionar -la reclamación de máximos de Puigdemont está matizada en lo que se refiere a los plazos por parte de ERC- y el referéndum secesionista que vuelve a estar sobre el tapete negociador como un horizonte irrenunciable. Si el vuelco legal sobre la amnistía acaba concretándose, será la rúbrica de Felipe VI la que figure al pie del texto legislativo como ocurre con el resto de normas sancionadas por el Estado.

Las circunstancias han hecho que el monarca vaya a recibir a Sánchez y a Feijóo, que volverá a La Zarzuela con sus insuficientes 172 escaños junto al resto de fuerzas que le han dado su aval (Vox, UPN y Coalición Canaria, el 3 de octubre, también sexto aniversario del severo discurso con el que el Jefe del Estado reaccionó ante el órdago de la celebración por los líderes separatistas, salpicado de cargas policiales, de la consulta fuera del marco estatutario y constitucional en la que después se apoyaron para realizar la frustrada declaración unilateral de independencia. Además de Yolanda Díaz, imprescindible para que Sánchez reedite la coalición de Gobierno, el único socio que ha dejado clara su disposición a respaldar el intento de reelección del presidente en funciones es el PNV. Desmarcados en esto por respeto institucional del resto del soberanismo, los peneuvistas sí trasladarán sus consideraciones a Felipe Vi en la novena ronda de consultas que celebra en nueve años de reinado. Las mismas que su padre, Juan Carlos I, en casi cuatro décadas marcadas por la preeminencia del bipartidismo solo condicionado entonces por IU, CiU y el nacionalismo vasco alejado de la violencia. La previsión es que el Rey proponga a Sánchez como candidato oficial, en virtud de lo dispuesto en al artículo 99 de la Constitución, aunque carezca hoy de los avales necesarios tal y como le ocurría a Feijóo y sin que los socialistas trabajen con la hipótesis de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fije de forma inmediata la fecha de la investidura; algo que sí pactó con el líder del PP bajo la espada de Damocles de que el bloqueo condujera a una repetición electoral en plenas Navidades.