Sánchez tacha las palabras de Abascal de «extraordinariamente graves» y señala al PP por meterles en las instituciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de «extraordinariamente graves» las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, que afirmó que habrá un ... momento en el que el pueblo querrá «colgar de los pies» al propio Sánchez. Además, ha señalado que Abascal iba a ser vicepresidente del Gobierno, en un Gobierno presidido por el PP.

En la presentación de su libro 'Tierra Firme' en un coloquio junto al presentador Jorge Javier Vázquez y la periodista, Ángeles Caballero, Sánchez ha cargado contra el partido de Alberto Núñez Feijóo al señalar que son los responsables de hacer «importante» a Vox, al abrirles las puertas de las instituciones.

Además, ha calificado a Vox como un «partido de odio» y considera que sus palabras no son un lapsus sino que pretenden que la política esté monopolizada por este «discurso del odio» y que los ciudadanos estén «enfrentados».

Por el contrario, Sánchez considera que el ambiente en el país es diferente. «Aquí no se está rompiendo nada, no se está hundiendo nada, no hay esa polarización ni ese odio que trata de inocular en el debate público Abascal», recoge E. P.