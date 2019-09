Sánchez saca pecho de la fuerza «territorial» del PSOE para gobernar en España Pedro Sánchez. / Efe El presidente defiende el trabajo de la Guardia Civil y exige a Torra que se desmarque de la violencia de los ERT detenidos MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Sábado, 28 septiembre 2019, 13:07

Pedro Sánchez presentó hoy al PSOE como el único partido capaz de gobernar con «estabilidad» en España por la fuerte presencia en todos los «territorios» del país frente al resto de formaciones, que en muchas comunidades, sobre todo Cataluña y País Vasco, dijo, son «residuales». En su intervención de apertura del Comité Federal del partido, máximo órgano de decisión entre congresos, que hoy acuerda la estrategia electoral para el 10N, el secretario general de los socialistas también ha presentado a su partido precisamente como el único capaz de acabar con la crisis territorial en Cataluña. Una «crisis de convivencia», dijo, que está provocadas por las mentiras del independentismo.

La mayor parte de la intervención del presidente en funciones estuvo centrada este sábado en dibujar a un PSOE como un verdadero partido de Gobierno y Estado frente a otros partidos –citó expresamente al PP y Ciudadanos- que prometen un «proyecto nacional» cuando son, insistió, «fuerzas residuales» en algunas comunidades.

"¿Qué es lo que han hecho las derechas por nuestro país?", se preguntó. "Solo precariedad, corrupción y enfrentamiento territorial", se respondió el mismo. "España no se acaba en la bandera que nos representa. Hay que explicárselo a la derecha", dijo a la militancia recordando -como propios- los logros sociales de anteriores gobiernos socialistas como las pensiones, la sanidad pública, la educación gratuita o el estado autonómico.

«El PSOE es el partido que más se parece a la sociedad española», dijo Sánchez a los suyos. El presidente instó a su militancia a que mantengan la esencia del partido. En una referencia en la que muchos vieron una llamada a no escorarse a los planteamiento de Unidas Podemos, Pedro Sánchez insistió en que el PSOE es la «izquierda cabal de gobierno» y que ese «nuevo y centenario partido socialista» no «promete quimeras». «No debemos fingir nada. Ni disimular ni simular . Somos la izquierda transformadora. Consecuente. La del Rigor en las cuentas públicas. La de la eficacia y transparencia en la gestión", clamó durante el comité.

Todavía mirando al partido de Pablo Iglesias (de la eclosión de la formación de Iñígo Errejón no hizo una sola mención durante el comité) el candidato socialista recordó que el siempre defendió ante Unidas Podemos un "proyecto para cuatro años, no para una investidura". En esa línea, el jefe del Ejecutivo en funciones lamentó que pesar de no haber “una alternativa posible” al Gobierno socialista, al final “se terminó imponiendo el bloqueo”.

No obstante, y ya en clave electoral, pidió a la militancia mirar adelante, al 1O.N, y no “perder tiempo por una victoria que el resto de actores políticos no reconocieron”. "No hay que perder ni un minuto en reproches. Ni broncas ni malos rollos ni confrontación ni destrucción", fijó como reglas de la campaña electoral que está cerca de comenzar.

Sánchez, siempre con el mensaje de que el PSOE es un partido confiable, apuntó a la necesidad de formar un Gobierno estable que pueda enfrentarse a los tres grandes desafíos que se presentan a corto plazo en el horizonte: el brexit, el "enfriamiento de la economía" y el desafío catalán.