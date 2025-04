Sánchez reta a Feijóo a pactos de Estado para aplacar la tormenta de su legislatura

Hace poco más de tres semanas, en su discurso de investidura contra pronóstico, Pedro Sánchez abundó en la justificación de la ley de amnistía y ... del resto de los pactos con los independentistas como el producto de tener que hacer «de la necesidad virtud» tras el endiablado escrutinio del 23-J. Fue en esa intervención en la que reivindicó su renovado Gobierno de coalición, esta vez con Sumar, como «un muro» democrático frente al avance del extremismo de derechas en el mundo y con el que emparentó no solo a Vox, sino también al PP. Los aludidos se han aferrado a la metáfora para presentarla como la constatación de que Sánchez, que este sábado incidió en hacer bandera de la socialdemocracia como freno a la radicalidad en el congreso del SPD alemán, excluye a «la mayoría social» del país cuando se ata para retener el poder al Junts del prófugo Carles Puigdemont y al conjunto del soberanismo catalán y vasco.

Nada apuntaba, por tanto, a un reacomodo de las posiciones. Pero el lustro que acaba de cumplir el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la conmemoración del 45º aniversario de la Constitución han ofrecido a Sánchez la palanca para incitar a Alberto Núñez Feijóo a restablecer el diálogo -roto desde que el PP se borró hace un año del acuerdo para actualizar el CGPJ al sentirse engañado por la negociación paralela de los socialistas con ERC para derogar la sedición- y explorar pactos de Estado que el presidente circunscribe a tres materias: la renovación del Consejo, la reforma del artículo 49 de la Constitución para cambiar el peyorativo término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad' y el reajuste del modelo de financiación autonómica. Feijóo está dispuesto a atender la llamada anunciada por Sánchez en los corrillos del Día de la Constitución -ambos se vieron en sus respectivas rondas, condenadas al fracaso en lo que a cualquier entendimiento se refiere, para sus dos investiduras-, pero ya ha avisado a su rival de que desista de usar la comisión de trabajo que propugna ahora para «blanquear» los foros con los independentistas en los que, reprocha, se dirime la legislatura.

Los populares rumian que la verdadera pretensión del líder socialista es «tapar la amnistía» para los encausados del 'procés' que regresará al epicentro de la bronca política este martes, con el debate en el Congreso de la toma en consideración de la norma y, también, de las comisiones pactadas por el PSOE con sus aliados para investigar si España incurre en 'lawfare', la supuesta 'guerra legal' en su contra que denuncian los separatistas catalanes. Hoy, el nuevo portavoz del PP en la Cámara baja, Miguel Tellado, vino a alimentar esta hipótesis: la de que el objetivo genuino de Sánchez no es tender puentes con la oposición sino desviar la atención de las consecuencias de las alianzas de las que es «rehén».

«No sé si quiere acordar, pero no puede porque no le dejan sus socios», se zafó de la presión Tellado en Europa Press, tirando de ironía: Feijóo hablará con Sánchez «sin verificador» y aquí, no en Ginebra, en alusión a la controvertida mesa con Junts. «¿Qué es lo que no les gusta de la comisión? ¿Que sea para hablar, para pactar, para trabajar?», devolvió a los populares el ministro Félix Bolaños, quien les azuzó con que no practiquen una «oposición destructiva» y llegó a decir, en un acto de homenaje al fundador del PSOE, Pablo Iglesias, que hay «muchas cosas» que los socialistas y la derecha pueden «hacer juntos».

El debate en el Congreso volverá a colocar los focos sobre la amnistía después de menos de un mes desde la investidura sin tregua para Sánchez, que ha cruzado el vendaval de la primera y atípica reunión con mediación internacional en Suiza con Puigdemont, se ha visto inmerso en una insólita crisis diplomática con Israel, ha recibido varapalos judiciales contra el fiscal general del Estado y la presidenta del Consejo de Estado por él elegidos, ha visto nuevamente cuestionada su política de nombramientos al situar al exjefe de Comunicación de la Moncloa al frente de la agencia EFE y asiste a un escollo añadido con la ruptura de Podemos con Sumar.

Calviño y Belarra

Ni siquiera un éxito como la presidencia del BEI para la número dos del Ejecutivo y su responsable económica, Nadia Calviño, se libra de las aristas. Calviño ha protagonizado un sonado enfrentamiento con la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, por la modificación de la prestación del paro comprometida con Bruselas para recibir los fondos Next Generation. El choque evidencia las dificultades del recién estrenado Ejecutivo para rodar incluso en los terrenos en los que el diálogo debería ser más sencillo.

Y la gestión de aquello en lo que el Gobierno pone el acento -su programa social- se complica con las exigencias que da por seguro que planteará Podemos desde su nuevo protagonismo en el Grupo Mixto, decidido a demostrar, a seis meses de los comicios europeos, su capacidad para condicionar la legislatura. Feijóo zahirió con ello a Sánchez el Día de la Constitución: «En menos de un mes ya no tenemos estabilidad». A lo que los socialistas oponen han aprobado ya la ley de paridad, están «en trámite» de subir el SMI y han elevado la ayuda humanitaria a Gaza frente a un líder del PP que va a desfondarse «tratando de correr una maratón (la legislatura) como si fuera una carrera de cien metros».