Sánchez rechaza la limitación de mandatos y compara su historia con el 'mito de Sísifo'

La actividad de catorce ministros se pausó durante algo más de una hora este lunes al mediodía. Más de la mitad del Gobierno metida en ... una de las salas del Círculo de Bellas Artes para escuchar cómo su jefe, Pedro Sánchez se sometía a las preguntas de los periodistas Jorge Javier Vázquez y Ángeles Caballero en la presentación de 'Tierra firme', el libro escrito por la exdiputada socialista y exdirigente de UPyD, Irene Lozano, en el que el presidente relata experiencias vividas desde que llegó a la Moncloa hasta el pasado 23 de julio.

El acto sirvió para que el conductor televisivo, votante socialista confeso, se desahogara, reivindicara, pidiera medio en broma trabajo en TVE-1 y se riera de sí mismo tras la cancelación de 'Cuentos chinos', el programa que con el que aspiraba a reinventarse tras drástica supresión de 'Sálvame, el longevo producto que le hizo famoso. Pero también permitió al líder del PSOE alimentar una vez más su leyenda de indestructible, tema que ya fue principal en también en su famoso 'Manual de resistencia, realizado igualmente con la ayuda de Lozano y la editorial 'Península''. «Mi historia –llegó a decir en una analogía con más aristas de las que, seguramente, imaginaba – es un poco la del mito de Sísifo».

Bromea con el verificador de sus negociaciones con Junts y alega que la prueba de que la amnistía no genera tanta inquietud está en el comportamiento de la gente este puente de diciembre

El símil trataba de hacer alusión a las veces que Sánchez se ha visto obligado a tirar de su partido cuando todo parecía perdido y ha conseguido remontar el vuelo; la última tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Sísifo cargaba con una dura condena: debía empujar una piedra montaña arriba solo para ver, una y otra vez, cómo volvía a caer al llegar a lo alto. Ese fue su castigo por engañar con enorme astucia a los dioses (Asopo, Tánatos, Hades..). Para Albert Camus y su filosofía del absurdo el mito no era más que una alegoría de la propia vida. Para el poeta y filósofo romano del siglo I Lucrecio, sin embargo, ejemplificaba el proceder de los políticos que quieren alcanzar el poder a toda costa.

Supervivientes'

Vázquez despachó el alarde cultural del presiente de un zarpazo lo aterrizó en una realidad más prosaica. «Yo siempre te he visto como para concursar en 'Supervivientes'», le espetó. El jefe del Ejecutivo se vino entonces tan arriba que incluso se atrevió a ironizar con uno de los asuntos que más difícil se está haciendo de digerir incluso a los propios cuadros socialistas. «¿Pero eso dónde lo grabáis, en Honduras? Pues lo hacéis en El Salvador. Como tenemos allí un mediador...», dijo en alusión al diplomático Francisco Galindo, al que se ha encargado verificar, como exigían los independentistas, las negociaciones en Ginebra entre el PSOE y Junts.

El chascarrillo, apenas 24 horas antes de que el Congreso de los Diputados vote la toma en consideración de la otra gran cesión realizada a Carles Puigdemont– la amnistía al 'procés' que el PSOE tildaba de injustificable e inconstitucional hasta el 23 de julio– fue solo una pequeña muestra que ilustra la mentalidad con la que el presidente afronta el momento.

Sánchez no negó que la amnistía pueda generar muchos recelos –según los sondeos lo hace incluso entre un alto porcentaje de sus votantes– pero dio por sentado que el PP y Vox se equivocan al hacer del rechazo a la medida la única bandera de la oposición. Incluso alegó que el hecho de que la gente se haya ido de puente esta pasada semana «a comprar, a visitar pueblos» prueba que el asunto no genera tanta inquietud. Y, en todo caso, alegó que en política hay que correr «como en una carrera de fondo, no de 100 metros».

Como en la campaña del 23 de julio, acusó así a la «derecha política y mediática» de deshumanizarlo, de exagerar en sus críticas, de insultarlo «sin parangón» y se mostró convencido de que, de presentarse de nuevo a elecciones en cuatro años, cosa que no descartó sino todo lo contrario, volvería a salir airoso.