Sánchez y Puigdemont coincidirán este miércoles en la Eurocámara

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, coincidirán este miércoles en el pleno de la Eurocámara, en Estrasburgo. Junts, ... en cualquier caso, ha asegurado que «no le consta» que se vaya a producir un encuentro entre ambos. «Coincidirán en un mismo espacio físico, esto nadie lo niega, después de muchos años», ha remarcado este martes el portavoz de la formación juntera, Josep Rius, en TV3.

Sánchez viaja al Parlamento Europeo para hacer balance de los seis meses de la presidencia española de turno de la UE. «No me consta que esté previsto un encuentro. No tengo constancia de que esté previsto», ha insistido Rius. Sánchez y Puigdemont coincidirán en el plenario, el día después de que el Congreso debata y vote la toma en consideración de la ley de amnistía. La norma pasa este martes su primer trámite en el Congreso, el primer pago de los socialistas a ERC y Junts a cambio de la investidura del presidente del Gobierno.

Los postconvergentes han pasado este martes por alto que el catalán no vaya a ser aún reconocido como lengua oficial de la UE en la reunión de los ministros de Exteriores. Rius ha señalado que lo que su partido pactó con los socialistas a cambio de votar a favor de Francina Armengol fue que el Gobierno hiciera la petición del reconocimiento de la oficialidad. El propio Puigdemont, en X, ha admitido que se trata de un «incumplimiento» por parte de los socialistas, pero a su juicio el «camino» para conseguir la oficialidad es «irreversible», aunque requiera más tiempo. Puigdemont ha vuelto a valora la labor del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Junts ha asegurado además que no presentará enmiendas a la ley de amnistía. Horas antes de que el Congreso, previsiblemente, tome en consideración la ley esta tarde, los de Puigdemont ha señalado que estudiarán las enmiendas que pudieran presentar otros grupos, como ERC. «No me consta que a día de hoy tengamos una propuesta para poner sobre la mesa, pero no lo descarto», ha aseverado. Esquerra lleva semanas amagando con impulsar sus propias enmiendas, pero ayer ya avanzó que solo lo hará si tiene garantizado que saldrán adelante.