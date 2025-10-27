Sánchez propondrá a Pilar Alegría como relevo de Vara en la dirección del PSOE

Pilar Alegría se convertirá hoy en la nueva secretaria de política autonómica en la ejecutiva federal del PSOE en sustitución de Guillermo Fernández Vara, fallecido ... el pasado 5 de octubre. El secretario general del partido, Pedro Sánchez, la propondrá para el cargo en la reunión de la dirección que se celebra en Ferraz, en un día turbulento para el Gobierno, marcado por la reunión de Junts en Perpiñán (Francia) en la que decidirán si rompen o no con el Ejecutivo.

La también secretaria general del PSOE de Aragón ya era miembro de la dirección del PSOE como vocal, y anteriormente fue portavoz del PSOE hasta enero de 2024. Además, desde enero de 2025 es secretaria general del PSOE Aragón, en sustitución de Javier Lambán.

Guillermo Fernández Vara, hasta su muerte miembro de la Ejecutiva del PSOE y vicepresidente segundo del Senado, falleció a los 66 años de edad el pasado 5 de octubre a consecuencia de una larga enfermedad.