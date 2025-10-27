HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra portavoz, Pilar Alegría. EFE

Sánchez propondrá a Pilar Alegría como relevo de Vara en la dirección del PSOE

La ministra portavoz será la nueva responsable de política autonómica en la ejecutiva federal del partido

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:35

Comenta

Pilar Alegría se convertirá hoy en la nueva secretaria de política autonómica en la ejecutiva federal del PSOE en sustitución de Guillermo Fernández Vara, fallecido ... el pasado 5 de octubre. El secretario general del partido, Pedro Sánchez, la propondrá para el cargo en la reunión de la dirección que se celebra en Ferraz, en un día turbulento para el Gobierno, marcado por la reunión de Junts en Perpiñán (Francia) en la que decidirán si rompen o no con el Ejecutivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  2. 2 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  3. 3 Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa»
  4. 4 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  5. 5 Piden penas de entre diez y tres años de cárcel por explotar a extranjeros en labores agrícolas
  6. 6 Propietario de un local convertido en vivienda en Badajoz: «En menos de un mes estará en el mercado»
  7. 7

    El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial
  8. 8

    Cuatro enfermeros fuera de servicio salvan la vida a un hombre en parada cardiaca en un bar de la Madrila
  9. 9

    Estas son las localidades extremeñas con más esperanza de vida
  10. 10

    Hablan los autónomos extremeños: «Como esto siga así, tenemos los días contados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sánchez propondrá a Pilar Alegría como relevo de Vara en la dirección del PSOE

Sánchez propondrá a Pilar Alegría como relevo de Vara en la dirección del PSOE