Sánchez presenta a Feijóo como rehén de Ayuso y su entorno

La decisión de la titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid de imputar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por los indicios ... de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades y las sospechas de que, además, cometió un delito de falsedad documental ha dado nueva munición al PSOE no ya contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino contra el propio Alberto Núñez Feijóo, al que Pedro Sánchez recriminó ayer su silencio.

La apertura de diligencias previas contra Alberto González Amador llegó hoy menos de diez días después de que Ayuso afirmara en sus primeras declaraciones sobre el caso que no solo que era «falso» que su novio debiera dinero a Hacienda sino que era la agencia tributaria la que le adeudaba a él 600.000 euros. Los socialistas salieron en tromba en las redes sociales a defender que el paso dado por la juez amerita la dimisión de la baronesa madrileña y a cuestionar las razones del líder de la oposición para no exigírsela.

«Tenemos un partido político dirigido por un señor, el señor Feijóo, que llegó al liderazgo del PP después de que el anterior se enfrentara a la señora Ayuso por un caso de corrupción que denunció. Y en lugar de asumir esa responsabilidad la señora Ayuso, lo que hicieron fue expulsar a quien denunció esa corrupción, al señor Casado. Quizá por eso el señor Feijóo no se atreva, no quiera o no puede exigir responsabilidades políticas a la señora Ayuso» dijo el presidente del Gobierno en una comparecencia en Bruselas, tras el Consejo Europeo.

El PSOE vio desde el primer momento en el caso que afecta a González Amador una oportunidad para tratar de reducir el impacto del caso de comisiones ligados a contratos de mascarillas durante la pandemia que tiene en su epicentro a Koldo García, quien fuera el más cercano asistente del exministro y ex secretario de Organización socialista José Luis Ábalos. Un caso, a partir del cual los populares han situado en el punto de mira a otros cargos socialistas como la presidenta del Congreso y exgobernante balear, Francina Armengol, e incluso a la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez.

Sánchez acusó al PP de hacer una «oposición tóxica» y de poner en marcha una estrategia para generar desafección hacia la política y, tras hacer alusión al episodio protagonizado por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez - que envió a una periodista de 'eldiario.es' mensajes como «Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den» y días después envió a una lista de difusión de whatssap otro mensaje en el que acusaba a otro redactor de ese medio y dos más de 'El País' de haber «acosado» a vecinos, en su caso, y acceder a la casa de su jefa, en el otro-, presentó a su formación como víctima.

«Aquí hay una polarización, claro que sí, pero hay una polarización asimétrica. Aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que ataca y gente que somos atacados. Hay gente que miente y gente -arguyó incluso- que tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política». El presidente remarcó además que él ha hecho asumir responsabilidades por el 'caso Koldo'. «Criticar la corrupción de un tercer partido es lo sencillo. Luchar contra la corrupción y tomar medidas en tu propio partido es lo relevante, es lo importante«, añadió. «Quien quiere embarrar la política es porque está de barro hasta arriba».