Sánchez echa tierra sobre la crisis del PSOE y activa su maquinaria electoral

Fue una crisis orgánica la que este sábado llevó a reunirse en Ferraz al máximo órgano del PSOE. Pedro Sánchez tenía que someter a la ratificación del comité federal una drástica reestructuración de su ejecutiva sopesada como reacción al desastroso resultado cosechado en las elecciones andaluzas del pasado19 de junio pero precipitada esta semana por la renuncia de Adriana Lastra a la vicesecretaría general. Sin embargo, apenas dedicó a ese asunto un minuto de su discurso, de casi una hora de duración. Su objetivo era otro: reivindicar la gestión del Ejecutivo y reclamar al partido que no se deje llevar por el pesimismo y la resignación, que se entregue a la batalla electoral de 2023 con la convicción de que nada está perdido.

En su afán por pasar la pantalla de los problemas internos, el jefe del Ejecutivo ni siquiera se molestó en explicar el porqué de sus nuevos nombramientos: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como número dos: la de Educación, Pilar Alegría, como portavoz del partido, o la del exlehendakari Patxi López como portavoz en el Congreso. Tampoco en dedicar una despedida emotiva a Lastra, quizás su más leal y entregado apoyo durante aquellos tiempos oscuros en los que se enfrentó a todos los poderes del PSOE con la ambición de recuperar la secretaría general de la que había sido descabalgado en octubre de 2016. Y eso que la razón oficial de su dimisión, anunciada el pasado lunes, fue la imposibilidad de atender las obligaciones de un cargo tan exigente como consecuencia de su embarazo de riesgo.

El modo en el que ha ido prescindiendo de algunos de los más sonados representantes del 'sanchismo' -Carmen Calvo y José luis Ábalos ceste sábadoon en la crisis de Gobierno de hace un año-, el hecho de que haya vuelto a situar en el puesto de mando a personas más identificadas con el PSOE clásico que con ese 'Nuevo PSOE' propugnó hace cinco años o la falta de debate interno en la toma de decisiones han generado incomodidad entre aquellos que lo ayudaron a resurgir de sus cenizas y enterrar a su 'archienemiga', Susana Díaz. Pero nadie esperaba que ese malestar trasluciera en el comité federal. El exalcalde donostiarra Odón Elorza, el único que, en público, había dejado constancia de sus recelos, ni siquiera asistió al encuentro pese a poder hacerlo.

Organigrama del PSOE Cristina Narbona Ruiz Presidencia Pedro Sánchez Secretario General María Jesús Montero Vicesecretaria General Pilar Alegría Portavoz Patxi López Portavoz Congreso Eva Granados Portavoz Senado Santos Cerdán Secretario de Organización J. Francisco Serrano Secr. de Organización Adjunto COmité director María Jesús Montero Pedro Sánchez Óscar López Pilar Alegría Isabel Rodríguez Patxi López Santos Cerdán Eva Granados secretarías Miquel Iceta 29 Se incorpora como Secretario de Memoria Democrática en sustitución de Patxi López vocales 7 GRÁFICO R.parrado Fuente: PSOE.

En el PSOE hay una conciencia clara de que la situación que atraviesa España es muy compleja y de que cabalgarla será un reto, más aún dada la necesidad de completar la precaria mayoría parlamentaria con socios espinosos como ERC o Bildu. «Vienen curvas», advirtió este sábado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a las puertas de Ferraz. «Son momentos difíciles», apuntó también el líder del PSC, Salvador Illa.

Por primera vez en la legislatura, el CIS situó esta semana al PP por delante en intención de voto y detectó una fuga de votantes socialista hacia la formación de Alberto Núñez Feijóo del 8,6%. Sin embargo, no existe una sensación de alarma o pánico general como la que vivió el partido en plena crisis financiera, durante los últimos meses del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que el que la oposición suele comparar a Sánchez.

La inflación es un enemigo poderoso para cualquier Ejecutivo. Pero aunque no sea al ritmo deseado, el PIB español continúa creciendo, se sigue creando empleo y las generosas ayudas europeas han otorgado un margen fiscal con el que en 2011 no podía ni soñarse; y pese a que no sean halagüeños, los sondeos no reflejan el achicharramiento electoral de aquel PSOE. Así que incluso los barones críticos están alineados con el presidente en la idea de que, pese a todo, se puede plantar batalla a los populares en las autonómicas y municipales de mayo de 2023. Y eso ayuda a mitigar el ruido interno.

Existe, además, cierta coincidencia en que tener en puestos clave a rostros reconocibles del PSOE ayuda a levantar el ánimo de las tropas. En particular, los socialistas han recibido con entusiasmo la elección de Patxi López como portavoz parlamentario. No porque el canario Héctor Gómez les disgustara sino porque creen que su presencia supondrá un «cortafuegos» frente a los ataques del PP y Vox por los acuerdos con Bildu. «Nadie tiene más autoridad moral para neutralizar acusaciones de connivencia con los herederos de ETA», dicen. Con todo, no se llaman a engaño. «Es importante ser reactivo, pero esto - apunta un líder territorial- no soluciona todo».

Sánchez incidió precisamente en su intervención en la idea de que el Gobierno no bajará los brazos frente a un escenario difícil de combatir. «Nunca me pondré de perfil», prometió. El suyo fue un discurso muy pegado a los grandes problemas del momento -los incendios, la inflación y la crisis energética- e ideológico. «Seguro que no siempre hemos acertado, pero os propongo que expliquemos cómo serían las cosas si la derecha estuviera al frente del Gobierno». adujo

El Ejecutivo de coalición se ha beneficiado de que la UE apostara por un enfoque neokeynesiano en la crisis provocada por la pandemia de covid-19 y ahora Sánchez quiere poner en valor que, frente a los recortes de hace una década, su Gobierno ha evitado despidos con los ERTE, que ha puesto en marcha un impuesto mínimo vital (que no obstante sigue sin llegar a todos sus potenciales beneficiarios) o ha aprobado una importante subida del salario mínimo. Pero también se mostró consciente de que nada de eso basta. De ahí que apelara a un discurso más combativo.

El presidente del Gobierno quiere que el PSOE entre ya en modo electoral. Este sábado se aprobó el calendario de primarias. Esta vez los socialistas quieren prepararse con tiempo y elegir a todos sus candidatos antes de que acabe el año. «Toca meter una marcha más», reclamó.

En ese marco se encuadran los nuevos impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas que, según anunció, PSOE y Unidas Podemos llevarán al Congreso la próxima semana como proposición de ley. Pero también su rebelión contra los planes de la UE de imponer una restricción del 15% en el consumo del gas hasta la primavera. «Defenderemos nuestros intereses frente a soluciones impuestas que no son eficaces y estoy convencido -arguyó- de que habrá un acuerdo equilibrado y europeísta».

Podemos se enreda con el impuesto a las energéticas y la banca Unidas Podemos siguió atentamente el comité federal del PSOE. Y creyó, por un momento, que Pedro Sánchez había aceptado incluir en la futura proposición de ley para gravar los beneficios extraordinarios de eléctricas y entidades bancarias el texto que enviaron a los socialistas el jueves para introducir en el Código Penal delitos para los directivos que repercutan esos impuestos a sus clientes. Cuando desde Ferraz y el Gobierno negaron que el presidente tenga esa iniciativa en mente, lamentaron que se hubiera hecho caso omiso a su petición.