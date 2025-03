Sánchez: «Ningún joven se debe ver obligado a abandonar sus estudios»

rafa sanz del río Miércoles, 13 de julio 2022, 14:11 | Actualizado 23:40h. Comenta Compartir

Durante el debate sobre el estado de la nación, el presidente Pedro Sánchez expresó que se iba a dejar la piel para defender a la clase media trabajadora de este país. Mientras el público en el hemiciclo aplaudía, un sector de la población no sabía muy bien qué pensar, ya que no pertenece a ninguna clase todavía: la juventud española... Este sector escuchaba las palabras de Sánchez desde una perspectiva diferente, y es que la población joven en España no ha vivido un discurso institucional como este desde hacía muchos años, algunos incluso ni conocían que existe esta obligación parlamentaria.

Gran parte de las generaciones Alpha y Z, nacidos a partir de 1994, ignoraba la existencia del debate sobre el estado de la nación en el Congreso y que el presidente del Gobierno se examina anualmente ante la oposición, aunque en esta ocasión haya tardado hasta siete años en hacerlo.

Pedro Sánchez comenzó con una información novedosa para un sector que se ha criado en una profunda crisis y que está atravesando otra. «Somos la cuarta economía de la UE, pertenecemos al club de las democracias más consolidadas del mundo, España juega un papel protagonista en la construcción europea, y además cuenta con aliados poderosos como vimos en la pasada cumbre de la OTAN». La presentación de la actual situación española empezó con un mensaje optimista del jefe del Ejecutivo, con la idea de que la realidad no es tan grave como algunos medios o partidos políticos aseguran.

Sánchez presentó a continuación una batería de importantes propuestas que el Gobierno desea aprobar en un futuro inmediato. La juventud descubrió en ese momento lo que podrían llegar a consistir medidas como el impuesto a entidades bancarias o el de las grandes empresas eléctricas.

Sin soluciones por el momento

Lo que toca de lleno a la juventud entre los prometido por el presidente de Gobierno es la gratuidad de los abonos de Renfe y las becas de 100 euros complementarias a las ya concedidas. En concreto, esta última medida supondría una ayuda significativa para muchos estudiantes y pondría de manifiesto, al menos, una cierta preocupación de los políticos hacia los jóvenes durante su etapa de formación.

Sánchez abordó durante el debate una cuestión crítica como la situación profesional en España, se olvidó de mencionar uno de los mayores desafíos de la política laboral: el paro juvenil. Según el último informe de Eurostat, el 29,6% de los menores de 25 años está desempleado, lo que supone el peor dato entre los 30 países de la Unión Europea. Sánchez aseguró que en España hay más gente trabajando que en ningún otro momento de la historia, un hito que achacó a su reforma laboral. No mencionó, sin embargo, el que es uno de los problemas fundamentales para el futuro profesional del país. Si los jóvenes no encuentran trabajo, ¿quién pagará las pensiones de una población año tras año más envejecida? En el debate, tanto en el discurso de Sánchez como en el del resto de grupos parlamentarios, el paro juvenil brilló por su ausencia.