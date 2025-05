Sánchez niega «plena legitimidad» al actual Constitucional para tomar decisiones

"Nosotros alumbramos la Constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa"

La intervención de Sánchez en Valencia estuvo destinada a intentar dar a argumentos a los suyos en un escenario de tan alto voltaje y tantísimo ruido que los partidos corren el riesgo de provocar el desapego de la ciudadanía sin distinción alguna. El jefe del Ejecutivo se esmeró así en señalar al PP y a Vox como el origen de todos los males a través de un juego de preguntas y respuestas en el que no solo se refirió al choque institucional que afecta a los poderes del Estado sino también a sus concesiones a Esquerra Republicana de Catalunya. El PSOE aceptó, con algunas excepciones como la del castellano-manchego, Emiliano García-Page o el Aragonès Javier Lambán, la derogación del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 'procés', pero la rebaja de las penas de la malversación, el otro tipo que afecta a los implicados en el 1-O, no ha sido tan bien entendida. "¿Qué está pasando en Cataluña? Pues que estamos resolviendo el problema, que los catalanes están diciendo que están hartos de la matraca de los proyectos que solo buscan división y que lo que quieren es convivir juntos", adujo Sánchez. "Yo les digo a los españoles y en particular a los catalanes que va a ser que no, que aquí se va a cumplir la Constitución y que vamos a resolver el problema en Cataluña", insistió tratando de despejar así las dudas sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación, el último objetivo declarado de ERC en la negociación con el Gobierno. El presidente también defendió que su partido no debe tener complejos porque "el único que está incumpliendo la Constitución" es el Partido Popular. Y en su alegato incluso se lanzó a reescribir la historia. "Nosotros -aseveró- alumbramos la Constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba a otra cosa".