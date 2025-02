Sánchez lleva la rebaja fiscal al día 29 y fía a la UE abaratar antes la factura energética

Paula De las Heras Madrid Lunes, 14 de marzo 2022 | Actualizado 16/03/2022 12:16h. Comenta Compartir

El presidente Sánchez se comprometió este lunes a hacer «todo lo que esté en su mano» para reducir el impacto de la inflación sobre la economía de los españoles, y en ese «todo» incluyó una rebaja fiscal. Pero advirtió: «La cuestión no son solo los impuestos. Si me apura no es lo más relevante; lo más importante es acabar con esa distorsión del mercado». El jefe del Ejecutivo no concretó, en todo caso, cuánto ni qué impuestos se propone revisar, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sí apuntó por la mañana en el Senado a los productos más afectados por la subida de precios causada por la guerra como los hidrocarburos.

De momento y en una entrevista en La Sexta, el presidente del Gobierno pidió esperar unas semanas y volvió a reclamar unidad con un argumento trascendente. No solo afirmó que este momento histórico va «definir Europa y España para los próximos 20 o 30 años»; ni siquiera se atrevió a descartar que estemos a las puertas de la tercera guerra mundial. «Es lo que debemos evitar», dijo solemne, antes de volver admitir que ahora sí cree conveniente aumentar el presupuesto en Defensa para poder cumplir con el 2% del PIB reclamado por la OTAN para 2024.

El Gobierno, que descarta enviar tropas a Ucrania y solo entrará en el conflicto si Rusia ataca otro país de la Alianza Atlántica o de la UE, prevé presentar el plan nacional de respuesta a esta nueva crisis ya anunciado en el Consejo de Ministros del día 29. Sánchez esgrimió que, antes de nada, es preciso llegar a un consenso en el ámbito comunitario. El 24 y 25 de este mes se celebra un Consejo Europeo que los socialistas consideran clave para determinar si se acepta o no la propuesta española de desvincular el precio de la luz del gas; a su juicio, la madre del cordero.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ya adelantó que si su propuesta no es atendida, España tomará sus propias medidas dentro del ámbito de su soberanía. Pero el Gobierno cree que esta vez hay mimbres para el acuerdo. Sánchez se mostró muy optimista al respecto y anunció que se propone viajar por Europa en los próximos diez días para terminar de convencer a sus socios.

En las dos próximas semanas, el Gobierno también aspira a que sindicatos y empresarios alcancen un pacto de rentas y abrirá un diálogo con los grupos políticos sobre las iniciativas excepcionales. «Porque el decreto que se apruebe -recordó el jefe del Ejecutivo- tiene que ser convalidado por el Congreso».

La entrevista coincidió con un momento en el que el Gobierno aún trata de adaptarse a la forma de hacer oposición del líder 'in pectore' del PP, Alberto Núñez Feijóo. Un día después de escenificar en la Conferencia de Presidentes, en La Palma, un cierre de filas para que Sánchez negocie ante la UE los cambios en la regulación del mercado de la energía, el jefe del Ejecutivo gallego atacó. «El Gobierno se está forrando con el incremento de la luz y la gasolina», dijo durante un acto de su campara hacia el liderazgo del PP en Palma de Mallorca, en el que reclamó una disminución inmediata, que se decrete ya en el Consejo de Ministros de este martes, de los impuestos que pesan sobre ambos suministros. En el Ejecutivo replican que son las autonomías las que reciben el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Electricidad y el 58% del de los Hidrocarburos y rechazan las urgencias de los populares.

Puesta en común

La ministra Montero anticipó que se convocará en una conferencia específica a las comunidades para poner en común las medidas que crean complementarias a las del Gobierno central. Son escalones que llevará tiempo subir y que el Ejecutivo recorrerá con la presión continua del aún por ahormar PP de Feijóo, que este lunes evidenció la ambivalencia de su discurso. De un lado garantizó que su partido no está para «menoscabar al Estado» y de otro dejó claro que no renunciará a la crítica ante «el Gobierno más mediocre en 40 años».

El nuevo estilo de la oposición obliga al PSOE a hacer equilibrios. La presidenta de la formación, Cristina Narbona, ensalzó en una comparecencia en Ferraz el «espíritu de unidad» emanado de la Conferencia de Presidentes del domingo pero, al tiempo, se rebeló contra la idea de que los populares lleven la iniciativa política en la cuestión de la rebaja de impuestos y recordó que, entre otras cosas, el Gobierno ya redujo el IVA de la luz al 10%, el IEE al 0,5% y suspendió el gravamen al valor de la producción.