Sánchez ironiza sobre Rivera: «El pánico hace milagros» Pedro Sánchez e Idoia Mendia. / Efe El presidente asegura que no «buscará» el apoyo de un partido que pacta «con la ultraderecha» OLATZ BARRIUSO Bilbao Domingo, 6 octubre 2019, 15:38

En Barakaldo, uno de los bastiones históricos del socialismo vasco, ante varios centenares de militantes que le han aclamado al grito de 'Pedro, amigo, el pueblo está contigo' y frente a la cúpula del PSE y su secretaria general, Idoia Mendia, Pedro Sánchez se ha comprometido este mediodía a «cumplir» el Estatuto de Gernika y «reforzar» el autogobierno vasco si es presidente del Ejecutivo tras el 10-N, «dependa o no» para ello de los votos del PNV. El candidato del PSOE ha querido dejar claro su compromiso con la «cohesión territorial» en Euskadi y Cataluña y con las singularidades vasca y navarra y «la España autonómica cuestionada por la derecha». «Voy a ayudar siempre a Euskadi desde el Gobierno de España», ha subrayado.

En clave netamente electoral ha enviado también sendos recados a Podemos y a Ciudadanos. A Albert Rivera le ha repetido lo que le advirtió ayer en Vigo, después de que el líder naranja haya accedido a levantar el veto al PSOE si sirve para sacar al país del bloqueo y la parálisis. «El pánico hace milagros», ha ironizado, antes de insistir en que no «buscará» el apoyo de un partido que pacta «con la ultraderecha». Pero una vez más no ha desdeñado la posible abstención de Cs. «Si no tienen una mayoría alternativa, al menos que respeten el resultado electoral y dejen gobernar». A Pablo Iglesias le ha acusado de agitar un «trampantojo», esa imagen que se asemeja a una cosa pero en realidad es otra. «Dice que son la garantía para frenar una gran coalición, pero a la hora de la verdad lo suyo es impedir que haya un Gobierno socialista», ha acusado. De la derecha ha dicho que «no tiene remedio» por lo que la «única» opción para evitar un nuevo «bloqueo» es el PSOE.

El presidente en funciones ha dicho estar «donde he estado siempre», del lado del Estatuto, el Concierto Económico, la foralidad navarra «y la defensa de la convivencia y la Constitución española». «Ahí es donde nos van a encontrar», ha prometido, ante los aplausos de las bases congregadas en el frontón de la localidad fabril para poner de largo la candidatura a lehendakari de Mendia. Sánchez no ha hecho referencia expresa al calendario de transferencias pactado con el Gobierno de Iñigo Urkullu ni a ningún traspaso en concreto ni tampoco a la reforma del Estatuto que discute ahora una comisión de expertos en el Parlamento vasco, pero ha dejado claro que, en la cuestión territorial, tanto en Euskadi como en Cataluña, el PSOE seguirá apostando por «la tolerancia, la convivencia y la unidad en la diversidad».

Sánchez ha recalcado las «diferencias» entre Euskadi y la comunidad que preside Quim Torra, pero se ha mostrado convencido de que «vamos a superar la crisis de convivencia» generada por los independentistas «con la ley y el diálogo». «Primero la ley y después el diálogo», ha puntualizado, antes de rebatir los argumentos de los secesionistas y rechazar que existan «supuestos presos políticos». «A los que dicen que no somos un país tolerante y solidario, les recordaría que fuimos los primeros en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo con un Gobierno socialista. Y a los que dicen que somos una dictadura, les digo que desde hace cuarenta años España es una democracia y gracias al compromiso del PSOE vamos a cerrar muy pronto el mausoleo del dictador». Sánchez no ha querido entrar al trapo de las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso -«tan joven y tan ultra», ha ironizado-, pero ha insistido en que las políticas de «memoria, justicia y reparación», lejos de «debilitar» la democracia, la «engrandecen».