Sánchez invade el fortín de Irene Montero

Toda política de cualquier Gobierno recae en los hombros de su presidente. Es Pedro Sánchez quien lidera el «Ejecutivo progresista y feminista» que hace de ... ambos epítetos su bandera. Pero las peculiaridades del primer Consejo de Ministros de coalición desde la Segunda República han obligado a Sánchez a transitar por el cable en el aire de su pacto con Unidas Podemos calibrando los equilibrios internos en cada paso. El Ministerio de Igualdad se vistió, desde el principio de la legislatura, con un estatus singular: el líder del PSOE acabó cediéndoselo a sus socios, pese a que a las feministas de toda la vida del partido se les erizó la piel, y tendió luego un cortafuegos que, en paz o en pie de guerra, ha ido blindando a Irene Montero en cada crisis. La número dos de Podemos, la candidata predilecta de los suyos si no mediara una Yolanda Díaz que este martes fue al Congreso a votar, salió vencedora de los pulsos por la ley trans y la del 'solo sí es sí', incluso cuando los primeros violadores comenzaron a salir a la calle gracias a las rebajas de penas. Hasta este martes. Hasta que el hombre que dirige el Gobierno ha dicho 'hasta aquí'. Con una invasión donde más duele -el ministerio convertido en el fortín de Podemos- y cuando más duele: ante el Día de la Mujer.

No hay más que asomarse a las estampas que dejó el pleno, a los rostros de Montero y Ione Belarra, solas, en la bancada azul del Gobierno, para percatarse de la hondura del cisma, por más que los socialistas descarten empujar a los morados hacia la salida y éstos sostengan que la falta de escrúpulo de Sánchez al valerse de la derecha justifica, más si cabe, quedarse donde están para que la Moncloa no se desmande. Pero la víspera del 8-M fue durísima para una ministra de Igualdad «muy curtida», se vanaglorian siempre los suyos, en la defensa del baluarte. Aunque enemigos, rivales y aliados creen que hay que reajustar el 'solo sí es sí' ante la insoportable sangría de condenas a la baja, los de Belarra y Montero siguen persuadidos de que tienen más fácil justificar en sus filas por qué no se avienen a reformar la ley que el PSOE a explicar en su viraje en las suyas. La sábana del relato no tapa, sin embargo, la evidencia de que Sánchez ha despojado de poder, de libre arbitrio, a Montero por la vía de los hechos.

La dimisión de Gallardón

Este martes empezó a consumarse en el Congreso una anomalía no solo para esta coalición, sino en cualquier Gobierno: la enmienda desde dentro de una ley aprobada ya por el Consejo de Ministros y por las Cortes. Alberto Ruiz-Gallardón no llegó tan lejos con su controvertido proyecto de ley del aborto y acabó dimitiendo al constatar que había perdido el favor de Mariano Rajoy. Con su decisión de modificar, sí o sí, la norma para la garantía de la libertad sexual, Sánchez ha venido a responder a la pregunta que Montero viene lanzando, desafiante -«¿Quién manda aquí?, - en sus mítines refiriéndose a «los reaccionarios».

El jefe del Gobierno ya lo había dejado sentado por la mañana, cuando preludió el pleno de la tarde alumbrando la futura ley de paridad coordinada por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y presentada por la vicepresidenta Nadia Calviño y la portavoz, Isabel Rodríguez, ambas de simbólico violeta. Ni rastro de la titular de Igualdad, que no ve prioritaria esta ley. «Es mucho más importante el ambiente social que el ambiente en el Consejo de Ministros», quiso atenuar Rodríguez los malos humos.