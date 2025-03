Feijóo da por pactado con Sánchez un primer paso para despolitizar el CGPJ

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 13 de octubre 2022 | Actualizado 14/10/2022 01:07h. Comenta Compartir

Las negociaciones que llevan entre manos el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, para desbloquear la renovación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional han cogido aire pero con la incógnita todavía sobre si habrá, finalmente, acuerdo. El hermetismo que se había mantenido a un lado y a otro para dejar que el consenso pudiese cocinarse sin interferencias ha comenzado en las últimas horas a resquebrajarse. Fuentes de la dirección del PP aseguraron este jueves que Alberto Núñez Feijóo pactó en su encuentro con Pedro Sánchez que en la nueva cúpula judicial todas las decisiones que se tomen sean por una mayoría de tres quintos para corregir sesgos ideológicos.

Ampliar la mayoría es una de las condiciones que figura en la propuesta judicial enviada por el PP en julio, cuando la formación conservadora planteó que «todos los altos cargos de la carrera judicial» pasen a ser «nombrados por mayoría de tres quintos»; es decir con el voto de 13 de los 20 vocales –sin contar con el presidente–. En Génova señalan que este extremo va en la línea de avanzar hacia la despolitización de la Justicia y la búsqueda de consensos que lleva demandando la formación en los últimos meses.

De hecho, esa condición era una exigencia de la anterior dirección, que estuvo a punto de cerrar un acuerdo con el Gobierno que acabó truncado en febrero de 2021cuando aparecieron nombres como el del magistrado José Ricardo de Prada, el juez que redactó la sentencia del 'caso Gürtel' que propició la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del Gobierno.

Priorizar los pactos

De materializarse el pacto, el PP se aseguraría que la nueva mayoría progresista del órgano constitucional tuviera que pactar con la parte conservadora cualquier dictamen o resolución. En estos momentos, los acuerdos del Consejo ya se consensuan por esa mayoría cualificada en el caso del nombramiento de presidentes de Sala y Magistrados del Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores. Moncloa prefiere callar y «preservar el acuerdo» para el que ven «posibilidades reales» de que fructifique.

Los populares insisten en que el desbloqueo pasa por que sea el nuevo Consejo el que, en un plazo de seis meses, haga una propuesta de reforma del actual método para «despolitizar» el órgano judicial siguiendo las recomendaciones de Europa. En Génova reconocen, no obstante, que el Ejecutivo «puede no sentirse vinculado» a impulsar los cambios normativos que pudiera proponerle la nueva cúpula, más si cabe cuando Sánchez mantiene su negativa a cambiar el sistema de elección actual. De ahí que Feijóo en los últimos días haya recalcado su compromiso «electoral y personal» de llevar a cabo la reforma legal si llega a la Moncloa y que se conforme ahora con que Sánchez se comprometa «por escrito» a solicitar al nuevo CGPJ un informe sobre la reforma. «Por el PP no va a quedar», recalcó.

Bolaños replica al PP que el acuerdo sí sería «por escrito» El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, respondió este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a ser «por escrito». En todo caso, defendió la «prudencia y la discreción» en una negociación que según afirmó es «muy compleja». En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, el ministro se limitó a decir que la negociación entre el Ejecutivo y el PP «avanza», pero que hasta que no esté «todo pactado no habrá nada pactado» ni un «acuerdo definitivo y global». Así, tras hacer un «llamamiento a la prudencia», dijo que sin entrar en «detalles» el acuerdo resultante que se pudiera alcanzar sí que estaría recogido en un documento formal.