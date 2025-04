Sánchez califica de «intoxicaciones» las informaciones que apuntan a una crisis de Gobierno

Javier Arias Lomo Martes, 16 de agosto 2022, 15:27 | Actualizado 18:48h. Comenta Compartir

No habrá crisis de Gobierno tras el verano. Así de categórico se mostró este martes Pedro Sánchez durante su visita a lla isla de La Palma, a donde se desplazó desde Lanzarote, donde el presidente y su familia llevan dos semanas de vacaciones. El presidente negó tener planeados cambios en su gabinete. «En algunas ocasiones me encuentro en los medios noticias que ni tan siquiera he pensado», dijo. «No son informaciones, son intoxicaciones», afirmó, a las que no quiere darle más vuelo.

Esta no es la primera vez que en la actual legislatura suenan cantos de sirena sobre una eventual modificación en los equipos con los que trabaja el líder socialista trabaja. De hecho, Sánchez negó el pasado 25 de junio que se fueran a producir alteraciones tanto en su gabinete como, dijo entonces, en la Ejecutiva Federal del PSOE o en el Grupo Socialista en el Congreso. Mostró a todos los miembros su pleno respaldo. Pero ni tan siquiera un mes después el dirigente socialista tomó la decisión de destituir a los portavoces tanto en Ferraz como en la Cámara baja, Felipe Sicilia y Héctor Gómez.

Ahora, el presidente del Gobierno se pronuncia en términos casi idénticos y sostiene que se siente «extraordinariamente orgulloso» del trabajo que están realizando cada uno de sus ministros, los cuales, promete el dirigente del PSOE, concluirán «la actual legislatura». Según Sánchez, las informaciones de los últimos días sobre una eventual remodelación «nada tienen que ver con informaciones veraces, sino con intoxicaciones». «Por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar. Y la intoxicaciones desde luego nada tienen que ver con lo que pienso», apuntó.

El dirigente socialista también expuso lo que, a su juicio, esconden realmente dichos rumores. Sánchez cree que el fin último de estos radica en «trasladar una imagen de que este no es un Gobierno estable». «Este Ejecutivo va a durar hasta el final de la legislatura», insistió.

Además, el líder socialista quiso dejar claro que los esfuerzos del Gobierno este semestre están centrados en lo «importante» para los ciudadanos. Es decir, «afianzar» la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo.

Temas

España