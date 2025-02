Sánchez equipara la actitud del independentismo a la de la ultraderecha

Paula De las Heras Madrid Domingo, 27 de octubre 2019, 14:10 | Actualizado 14:47h. Comenta Compartir

La situación de Cataluña sigue centrando buena parte de los mensajes de Pedro Sánchez en su campaña para las generales del 10 de noviembre. El presidente del Gobierno en funciones acusó hoy al secesionismo de actuar de la misma manera que la ultraderecha en España. «Dicen que Cataluña es suya, que ellos son Cataluña; afortunadamente, Cataluña es más grande que esa Cataluña minúscula a la que la quiere reducir el independentismo. La ultraderecha dice que España es suya y también España es mucho más grande que esa España minúscula a la que la quieren reducir«, dijo durante un acto del PSOE en La Coruña.

El líder de los socialistas, que lleva semanas viendo cómo las encuestas arrojan datos muy alejados de los cálculos realizados en Moncloa cuando optó por la repetición electoral, reprochó a los partidos que se autodenominan constitucionalistas que en la última crisis abierta tras la publicación de la sentencia del 'procés' se hayan desmarcado del Gobierno, en lugar de respaldarlo como hizo él con Mariano Rajoy tras el referéndum del 1-O en 2017. Y reivindicó al PSOE como «la única fuerza serena que puede facilitar la convivencia y la concordia«. »Tenemos que apartar todo este radicalismo y ese extremismo que lo único que hace es confrontar«, reclamó.

Sánchez se dirigió de manera expresa a los muchos indecisos que según los sondeos pueden acabar condicionando que la conformación del futuro Gobierno deba pactarse o no en un Parlamento exactamente igual de dividido que el anterior y reclamó una movilización masiva. «A todos esos indecisos, que nos votaron o que votaron a otros partidos, les digo que el bloqueo es un callejón sin salida del que se sale votando de forma mayoritaria al PSOE», alegó.

El jefe del Ejecutivo en funciones, que a punto estuvo de sellar en julio un acuerdo de coalición con Unidas Podemos (roto cuando Pablo Iglesias elevó sus exigencias de ministerios), también se felicitó de no haber cedido más y de no estar ahora compartiendo el Consejo de Ministros con la formación situada a su izquierda. «¿Os imaginais ahora a un Gobierno del PSOE con UP diciendo una mitad que hay que cumplir la sentencia del Tribunal Supremo y la otra que en España hay presos políticos? ¿Dónde estaría ahora el Gobierno de España?«, se cuestionó.

Durante el mismo mitin, también se refirió, por otro lado, a la reciente exhumación de Franco, un elemento clave en su campaña. «Nunca tanta gente nos había dado las gracias», aseguró. En su discurso, defendió que lo vivido el pasado jueves fue «un momento histórico» y que sacar al dictador del Valle de los Caídos supone «una victoria de todos los demócratas, incluidos aquellos que no consideran la decisión como propia». «La democracia en España se construyó sobre el perdón, pero no sobre el olvido y por eso la memoria, la dignidad y la justicia de la reparación -dijo- seguirá siendo uno de los motores de la acción de Gobierno«.