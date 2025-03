El Gobierno se defiende en el Senado frente a las acusaciones de espionaje

Javier Arias Lomo Martes, 26 de abril 2022, 17:54 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

La bronca al Gobierno por el espionaje con el programa israelí Pegasus a más de 60 políticos independentistas se ha trasladado esta tarde al Senado. Los socios del Ejecutivo no han desaprovechado el pleno en la Cámara alta para manifestar su profundo malestar y evidenciar que la coalición entre Unidas Podemos y PSOE atraviesa uno de sus momentos más críticos.

A pesar de que el asunto del espionaje ha quedado fuera de los tres «cara a cara» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha mantenido con la oposición, los portavoces de las formaciones independentistas catalanas y vascas (ERC, JxCat y EH Bildu) -que no tenían cupo en esta sesión para preguntar al jefe del Ejecutivo- sí que han podido interrogar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al respecto. «Ya sabíamos del fraude de la Mesa de Diálogo. Ahora también tenemos constancia de la violación de derechos fundamentales de la que hemos sido víctimas (...) ¿Por quién nos han tomado? O depuran responsabilidades, o son cómplices», le ha espetado a Robles el portavoz de Junts, Josep Lluis Cleries, que ha recibido a Sánchez al inicio del pleno con una pancarta que rezaba «Catalan Gate, nos están vigilando».

Robles, en la misma línea que en días anteriores, ha asegurado que «el Gobierno actúa cumpliendo de forma escrupulosa la legalidad». «No vale llegar aquí y hacer insinuaciones. El Gobierno y todos las instituciones del Estado cumplen con la legalidad vigente». Y además, ha apuntado que «no todos pueden decir lo mismo». También ha querido zanjar que nadie del CNI se ha referido a este respecto desde que se publicó el espionaje masivo al secesionismo. «Si cualquier miembro del CNI hablase, cometería un delito».

La titular de Defensa ha incidido en que «son los jueces los únicos que pueden decir si se ha cometido un delito o no». «Vayan a los tribunales, me parece muy bien. Con todas consecuencias, porque la acusación y denuncia falsa también puede ser un delito», ha asegurado en respuesta a la pregunta que le habían formulado desde Bildu.

Sánchez, que acudía de nuevo a una sesión de control en el Senado -la primera sin mascarillas en dos años- tras más de dos meses en los que ha alegado que la agenda internacional no se lo ha permitido, sí que ha tenido que responder responder a las preguntas que le han formulado sobre la recaudación del IVA por efecto del aumento de la inflación, a los retos que tiene ante sí el Gobierno respecto a Cantabria y a la conexión ferroviaria con Francia por el túnel del Canfranc, en Huesca.

El portavoz del grupo popular, Javier Maroto, se ha ocupado de la primera sobre el IVA. Y el presidente del Gobierno, que ha aprovechado su primera intervención para condenar una vez más la invasión rusa de Ucrania, ha aludido al acuerdo entre España y Portugal que hoy ha aprobado el Consejo Europea para poner un tope al precio del gas. También aprovechó para pedir a los populares su apoyo al decreto anticrisis que el la Cámara Baja vota este jueves.

Un acuerdo que según Maroto no cambia la situación actual. «Seguimos pagando un 40 por ciento de IPC más que la media europea», ha asegurado tras hacer referencia a la batería de propuestas económicas que el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, le ha hecho llegar al Gobierno y sobre la que aún, aseguran los populares, no han recibido respuesta. «Esta propuesta habla de reducir el gasto superfluo del estado, como reducir el número de sus ministerios», ha afirmado. «Si no quiere los votos del PP, dígalo claramente, y así se evita desechar todas las propuestas que hemos hecho por los españoles».

Sánchez ha asegurado que sí ha pedido el apoyo de los populares a un real decreto que ha definido como «esencial. »Yo he pedido el apoyo, y a día de hoy no sabemos que va a hacer el PP«. »Ustedes suben impuestos cuando gobiernan y recortan el estado de bienestar«, ha reprochado a los populares.

El senador del PCR, José Miguel Fernández Viadero, por su parte, le ha preguntado acerca a los retos que tiene ante sí el Gobierno en Cantabria. «Todas y cada una de las políticas que pone en marcha el Gobierno de España incorporan la cohesión territorial. También con Cantabria». Sánchez ha relatado alguna de las inversiones que se están llevando a cabo en la región y ha dicho confiar en que el PCR vote a favor del plan anticrisis implementado por el Ejecutivo.

