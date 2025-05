Sánchez ve condicionada su respuesta a la guerra en Ucrania por los recelos de Podemos

Agradecimiento al aún líder del PP y deberes para su sustituto

Pedro Sánchez sigue considerando a Pedro Casado su interlocutor en el PP en tanto no se consume el relevo en la presidencia del primer partido de la oposición. Es más, el jefe del Ejecutivo agradeció expresamente a su rival, hoy de salida, su «apoyo» en la gestión de la crisis de Ucrania. Un reconocimiento que Sánchez hizo extensivo a los cuatro presidentes que le han precedido -Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy-, con los que ha contactado estos días críticos. El líder socialista no sepronunció sobre Alberto Núñez Feijóo, pero sí dejó caer qué deberes tendrá, a su juicio, el candidato 'in pectore' del PP: asumir «la legitimidad» del Gobierno PSOE-Unidas Podemos y «defender la democracia» por la vía, también, de pactar la renovación del CGPJ y del Constitucional.