Sánchez, compuesto y sin Hathaway

Paula De las Heras Nueva York, enviada especial Miércoles, 25 de septiembre 2024, 02:16 | Actualizado 07:34h.

Pedro Sánchez debía haber terminado este martes su segunda jornada en Nueva York, donde participa en la apertura del año multilateral y la 79 sesión ... de la Asamblea General de la ONU con un acto de relumbrón junto a la actriz estadounidense Anne Hathaway, pero no pudo ser. Un «asunto familiar de última hora», según los organizadores, impidió que la estrella de Hollywood y activista feminista condujera, como estaba previsto, la cena de gala por el décimo aniversario de la iniciativa 'He for She' de ONU Mujeres, en la que se reconoció al presidente del Gobierno como 'Global Champion' y este agradeció el galardón afirmando que España continuará aplicando los valores del feminismo y el enfoque de género en todas sus políticas.

No eran, en realidad, las políticas de Sánchez para la promoción de los derechos de las mujeres específicamente premiadas. La portavoz global de ONU Mujeres, Paloma Escudero, explicó durante el acto que lo que se pone en valor con esta designación son los avances realizados en materia de igualdad en los últimos diez años y el jefe del Ejecutivo resultó elegido en representación del país. «Es un mensaje para que se continúe en este esfuerzo de que seamos la primera generación en la historia en la que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades», argumentó. Noticias relacionadas Sánchez obvia sus dificultades y presume de que España vive «uno de sus mejores momentos» Sánchez busca impulso con un renovado gabinete y el fichaje de un analista de encuestas En todo caso, desde el Gobierno concedían una enorme importancia a la ocasión, que gracias a la presencia de Hathaway -en esta ocasión en calidad de embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres- podía haber dado a al jefe del Ejecutivo una proyección difícil de alcanzar en determinados ámbitos sociales con cualquiera de los otros actos que estos días llenan su agenda -incluido el encuentro copresidido con el presidente de Brasil, Lula de Silva, bajo el título 'En defensa de la democracia, combatiendo los extremismos»- y convertirse en sí mismo en una reivindicación del feminismo. Ampliar El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, conversa durante la cena con la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina J. Mohammed. Borja Puig de la Bellacasa / Moncloa El acto celebrado este martes por la noche en Nueva York, que contó también con la participación de la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina J. Mohammed, sirvió además para presentar los compromisos que España ha asumido por ser parte de esta iniciativa feminista internacional. Así, en su intervención Pedro Sánchez volvió a abogar –como ya hizo el lunes- por promover la rotación de género en Naciones Unidas, incluyendo la presidencia de la Asamblea General y la titularidad de la Secretaria General. «Ya es suficiente. Ha llegado el momento de cambiar esta situación», dijo tras recordar que en los casi 80 años de vida de la organización nunca una mujer ha estado al frente de la misma. Aún «una aspiración, no una realidad» También se comprometió el jefe del Ejecutivo español a continuar apoyando la acción de ONU Mujeres y del Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP). El tercer compromiso que adoptó en público fue avanzar en la igualdad de género en España, así como en la Unión Europea y en el mundo. En este sentido, puso en valor la Ley de Paridad aprobada en junio, que tiene por objetivo garantizar que las mujeres ocupen la mitad del poder político y la mitad del poder económico. En este marco quiso poner en valor que España «seguirá rigiéndose por una política exterior feminista», que implica el activismo feminista en las relaciones internacionales y la promoción de los derechos de género y la paridad en todo el mundo. «Estamos siendo testigos de retrocesos en muchos de los derechos por los que tanto luchó nuestro movimiento», denunció Sánchez, quien acto seguido aseveró que «debemos alzar la voz y recordar al mundo que, por desgracia, la igualdad de género no es una realidad sino una aspiración. No es un lujo, sino una necesidad. No es un capricho progresista, sino un derecho humano básico que nos concierne a todos», advirtió . En este sentido, se refirió al papel importante que deben desempeñar también jóvenes y niños. El cuarto compromiso adoptado por el presidente del Gobierno ante la organización ONU Mujeres fue promover una sociedad de cuidados a escala mundial. Al respecto señaló que las mujeres dedican hasta tres veces más tiempo que los hombres al cuidado de niños o ancianos e hizo hincapié en el obstáculo que esto supone para la plena participación de ellas en el mercado laboral. Así, a nivel nacional dijo que España avanzará hacia un sistema integral de cuidados que promueva la corresponsabilidad de mujeres y hombres, el Estado, el mercado, las familias y la propia comunidad.

