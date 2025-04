Sánchez augura que esta Navidad será mejor que la pasada y el año próximo «aún mejor»

Paula De las Heras Madrid Miércoles, 10 de noviembre 2021, 09:03 | Actualizado 14:55h. Comenta Compartir

Pedro Sánchez ha lanzado este miércoles desde la tribuna del Congreso un mensaje de optimismo sobre la economía española. «Estas Navidades van a ser mejores que las pasadas, este año estamos mejor que el pasado y el próximo estaremos aún mejor -ha vaticinado-; España, en definitiva, va mejor». Sus palabras hacían alusión expresa a la evolución de la pandemia de coronavirus pero con ellas el presidente del Gobierno ha dado pie a un discurso más amplio sobre la situación económica ahora que los ciudadanos asisten con inquietud a la escalada de precios de la energía y los problemas de desabastecimiento.

El presidente del Gobierno comparece ante la cámara baja para dar cuenta de sus últimas reuniones con los líderes europeos, pero la sesión amenaza con convertirse en una suerte de debate de política general por el momento en el que se produce, casi en el mitad de una legislatura en la que no se ha celebrado ningún Debates sobre el estado de la Nación y con el líder de la oposición Pablo Casado deseoso de un cara a cara que refuerce su protagonismo.

Sánchez ha presumido así de una recuperación «no solo robusta sino mucho más justa» de la que se logró con la anterior crisis, la financiera. E incluso ha echado sobre las espaldas del PP una gestión que, como él mismo ha reconocido más adelante, vino en buena medida condicionada por las imposiciones de la UE. «Hoy no se rescatan entidades financieras, se rescatan empresas y personas. Con otro gobierno España rescató entidades financieras; por mucho que intenten ocultarlo esa es la realidad», ha alegado.

El jefe del Ejecutivo ha presumido de que ahora España está saliendo de la crisis «aumentando el Salario Mínimo Interprofesional, revalorizando las pensiones, aprobando un bono energético e impulsando unas serie de reformas que necesita España, como la del sistema educativo, fortaleciendo la ciencia, el sistema nacional de salud, defendiendo el sector cultural. negociando con los agentes sociales la reforma laboral, impulsando la reindustrialización verde y digital y dando respuesta al reto demográfico».

«Sabemos que hay mucho camino por recorrer», ha concedido también. Sánchez ha advertido al Partido Popular de que ese camino lo hará con su ayuda o sin ella gracias a las millonarias ayudas aprobadas por la Unión Europea para hacer frente a la crisis provocada por la covid. «Los fondos europeos modernizarán España. Con o sin la derecha, España saldrá adelante», ha alegado. «Con la crisis financiera Europa apostó por el neoliberalismo, con la sanitaria por las recetas socialdemócratas y visto el resultado, Europa ha acertado» ha insistido tras remarcar que mientras se tardaron casi diez años en recuperar los niveles de crecimiento y empleo tras el 'crash' de 2008 ahora se ha logrado en poco más de un año.

En cuanto a la evolución de los precios de la energía, el presidente del Gobierno ha insistido en su apuesta por la «compra conjunta de energía en la UE» y por los «contratos a largo plazo». Y en el ámbito nacional por las políticas de impulso a las renovables que deberían permitir a España «resolver uno de sus males, su dependencia energética, convertirse en exportador y abrir una nueva época -ha dicho tras criticar medidas del PP como el revertido impuesto al sol- que cohesione nuestra nación». Con todo, en el pasado Consejo Europeo de los días 21 y 22 de octubre, Sánchez tuvo que admitir que sus socios comunitarios no están dispuestos a ir a un «ritmo tan intenso» como el que España necesita para intentar hacer frente a la crisis energética.

«Vergüenza ajena»

Ya en el turno de réplica, tras las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, el jefe del Ejecutivo ha cargado contra Casado por no reconocer la mejoría de la situación económica. «Me gustaría que me aclarara, ¿estamos en quiebra o en recuperación? Respóndame: es un sí o un no», ha dicho para resaltar que la economía crece a tasas positivas, se está creando empleo y la deuda pública es hoy un 30% inferior al día en el que llegamos al Gobierno.

Sánchez ha admitido que las tasas de desempleo juvenil, del 31%, sigue siendo «intolerable» pero ha insistido en que el Gobierno está en la «senda correcta» y ha puesto en valor los datos de afiliación a la Seguridad Social de octubre, el de mayor incremento mensual de la historia reciente, y unas cifras de paro que están ya en niveles de finales de 2019.

Pero, además, ha recriminado al líder de PP que hable «mal de España» en reuniones con líderes comunitarios. «Luego me comentan las cosas que usted les dice y tengo que decirle una cosa: me da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena que plantee que voy a poder ir con dádivas repartiendo fondos europeos. ¿No se da cuenta de que daña la imagen de España y que socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones?. Da vergüenza ajena oírle -insistió una vez mas-. No hable mal de España porque deja mal a España pero sobre todo se deja mal a sí mismo»,