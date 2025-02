Cumbre OTAN Madrid 2022: Sánchez contará con el apoyo del PP para que el acuerdo sobre Rota salga adelante

Paula De las Heras Madrid Miércoles, 29 de junio 2022, 11:00 | Actualizado 18:17h. Comenta Compartir

Las relaciones entre el presidente del Gobierno y el líder del PP no atraviesan su mejor momento. Pedro Sánchez llegó a acusar hoy al partido de Alberto Núñez Feijóo de no ser una formación «autónoma» sino una «terminal de intereses oscuros». Sin embargo, serán los populares quienes permitirán que el jefe del Ejecutivo cumpla el acuerdo suscrito el martes en el palacio de la Moncloa con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para reforzar la presencia militar de la primera potencia mundial en la base de Rota.

La posición de Unidas Podemos ha sido siempre frontalmente antimilitarista. El socio minoritario de la coalición de Gobierno ha aceptado mantener un perfil bajo durante los días que dure la cumbre de la OTAN, pero el presidente de su grupo parlamentario, Jaume Asens, no se resistió a dejar caer este miércoles que el acuerdo para aumentar de cuatro a seis el número de buques destructores en la base gaditana no es de su agrado y a insinuar que no contará con su apoyo cuando pase por el Congreso. Otros aliados parlamentarios del PSOE como ERC y Compromís también han anticipado ya su voto en contra.

Sánchez pidió, en una entrevista en la Ser, a los partidos situados a su izquierda que abran una «reflexión» sobre lo que significa hoy la OTAN, especialmente, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. «Debemos garantizar nuestra seguridad, nuestra defensa, hoy amenazada, y debemos aumentar nuestra capacidad de disuasión, que no de ataque, para que quienes la amenazan sepan que vamos a defender nuestro modo de vida», argumentó. Aun así, él mismo dio por hecho que será el PP el que le ayude a traducir a hechos sus palabras a Biden: «Puede contar con España como aliado sólido y amigo». «El PP sigue con la misma actitud negacionista, pero entiendo -reconoció tras el reproche- que en esta cuestión no habrá problema».

Los populares ya garantizaron este miércoles que estarán en el acuerdo. «El PP no fallará a los españoles», proclamó su secretaria general, Cuca Gamarra, que, no obstante, instó a Sánchez a «abandonar la soberbia».