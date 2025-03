Sánchez calla ante las burlas de la oposición por su reunión con Biden

Ramón Gorriarán Madrid Miércoles, 16 de junio 2021, 18:58 Comenta Compartir

Pedro Sánchez aguantó este miércoles en silencio y con cara de pocos amigos las burlas y las críticas de Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas por su breve charla con Joe Biden en la cumbre de la OTAN del pasado lunes en Bruselas.

El presidente del Gobierno no recurrió a las explicaciones que dieron su ministra de Asuntos Exteriores y la portavoz de que el contacto no se limitó al paseo de menos de un minuto por los pasillos de la Alianza Atlántica y que mantuvo una conversación más amplia con el presidente de Estados Unidos fuera del alcance de las cámaras de televisión. Se limitó a poner en valor que la asamblea de la OTAN del próximo año se celebrará en Madrid y reprochó al líder del PP que no lo celebre como un éxito para el país. Una actitud, dijo, coherente con su trayectoria porque «las buenas noticias para España usted las lamenta y las malas noticias usted las celebra».

Un comentario que en la bancada del PP se interpretó como reconocimiento de que la reunión con Biden fue un fiasco que no se correspondió con las expectativas creadas por la Moncloa, que había anunciado «una reunión breve» con el presidente norteamericano.

«En medio minuto quedó usted desnudo a la vista de todo el mundo», afirmó Casado en la sesión del control al Gobierno en el Congreso. El líder del PP ironizó sobre los dos minutos y medio que tenía el presidente del Gobierno para responder a su pregunta, «cinco veces más tiempo que el que usó para perseguir a Biden». Un encuentro tan fugaz, martilleó Casado, es la mejor evidencia «del respeto que usted merece en el exterior. Usted hizo el ridículo. Fue penoso».

Abascal también tiró de sarcasmo para apuntar que si la charla «de 30 segundos» con Biden fue una cumbre bilateral, las preguntas de la sesión de control deben ser para Sánchez «la guerra de los cien años». El presidente del Vox le hizo un préstamo a «los siete segundos» que le sobraban de su pregunta para «la próxima cumbre bilateral» que mantenga.

La líder de Ciudadanos se dejó de ironías y señaló que sintió «bochorno» porque ver a Sánchez detrás de Biden es «una vergüenza» para España.