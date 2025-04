Sánchez busca el protagonismo de España en la guerra bajo la mirada crítica de sus socios

Pedro Sánchez no quiere un papel secundario ante el enorme reto que afrontan tanto la Unión Europea como el mundo en su conjunto con la ... guerra de Ucrania. España está lejos de ser una potencia militar y ocupa un modesto decimocuarto puesto entre las mayores economías del mundo. Pero al jefe del Ejecutivo –que inició su andadura política primero en Bruselas, junto a los eurodiputados Enrique Barón, exministro de Felipe González, y Bárbara Dührkop, y luego en Sarajevo, como miembro del gabinete del Alto Representante de la ONU en Bosnia para el proceso de pacificación de Yugoslavia– le gusta la política internacional, ha logrado labrarse en el exterior una imagen que, como admiten en su partido, no tiene en 'casa' y está decidido a sacar todo el lustre posible a la presidencia española de la UE, en el segundo semestre del año, como ya hizo el marzo pasado con la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid.

El presidente del Gobierno tiene muy claro, y así lo reconoció este viernes públicamente, que el de la guerra es uno de los escasos asuntos que concitan un amplio consenso en la sociedad española. Y en su entorno conceden que, más allá de la convicción «moral» y del deseo de situarse en el «lado correcto de la Historia», su decisión de obviar los recelos antibelicistas de sus socios de Unidas Podemos, ERC o Bildu será un indudable activo electoral en un año de municipales, autonómicas y generales.

Sin pacto de Estado

El PP le echa en cara que no haya abordado el asunto como una «política de Estado», que no haya mantenido un hilo directo con su líder sobre este asunto y que haya ignorado al Parlamento a la hora de aprobar envíos de armamento o ampliaciones de efectivos en misiones internacionales como la desplegada en Estonia. Legalmente, no estaba obligado a hacerlo y, como ha vuelto a comprobarse este semana, en el primer aniversario de la invasión, hacer partícipe a la Cámara baja de sus planes habría servido para visibilizar una discrepancia y un ruido en la coalición de la que, en este momento, el Gobierno desea huir.

La visita de este jueves a Kiev, en una fecha tan emblemática e invitado por el propio Volodímir Zelenski y por la Rada, el Parlamento ucraniano, ha servido en cierto modo de bálsamo, de hecho, frente a la polémica por la reforma de la ley del 'solo sí es sí', que ha consumido las energías y el ánimo de los socialistas en las últimas semanas sin que se vislumbre la más mínima opción de entendimiento con Podemos.

Como las discrepancias sobre la norma estrella del Ministerio de Igualdad ahora, la decisión –en realidad, paulatina y meditada– del presidente del Gobierno de involucrar a España como actor de nivel en la respuesta europea a Putin también parecieron amenazar seriamente la coalición hace algo menos de un año, especialmente, cuando Sánchez asumió el compromiso de elevar el gasto en Defensa al 2% del PIB de aquí a 2029. La negociación de los Presupuestos tuvo momentos de enorme tensión. Los socialistas, que siempre han dejado claro que la política exterior y de defensa eran su parcela exclusiva, acabaron imponiendo su criterio y nada se rompió.

El jefe del Ejecutivo ya ha dejado claro que seguirá nutriendo de capacidades militares a Ucrania para que pueda defenderse de un ejército «muy superior». Pero también se ha comprometido a, desde la presidencia europea, redoblar esfuerzos en sus contactos internacionales para recabar el apoyo a la causa ucrania de países del llamado sur global que por sus resquemores hacia Europa o la UE mantienen una posición tibia hacia Putin, como paso previo a la consecución de una paz «justa» que implique el respeto a la integridad territorial de Ucrania.