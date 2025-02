Sánchez afronta el primer cónclave del PSOE tras el 23-J con Page como única voz crítica

Emiliano García-Page acudirá finalmente al comité federal que el PSOE celebra mañana, pero lo hará consciente de que clama en el desierto. Nadie en ... el partido espera más oposición que la suya a la decisión de Pedro Sánchez de convertir en interlocutor legítimo a Carles Puigdemont e intentar salvar su investidura con la concesión de una amnistía a los encausados del 'procés' ; una iniciativa considerada hace apenas tres meses por toda la formación como una línea roja infranqueable.

No es que no haya voces en el socialismo español que se opongan a los planes del presidente del Gobierno en funciones. En los dos últimos meses se han oído muchas. Esta misma semana, Felipe González insistió, con la salvaguarda de que aún no conoce el texto que pretende aprobar su partido, en que la polémica medida de gracia implica una «deslegitimación del Estado de derecho». Y el exministro Jordi Sevilla negó que sea necesaria para «devolver a los independentistas catalanes al ámbito de la política». Pero ninguno de ellos forma parte actualmente de los órganos del PSOE.

«Yo creo –resume un dirigente territorial– que el conjunto del partido le da hoy más valor a tener gobierno que a las repercusiones de la amnistía». En el entorno de Page – que, para poder asistir al comité, ha delegado en su consejero de Agricultura la participación en la Asamblea de las Regiones Europeas Vitivinícolas– ya dan por sentado que tendrá «poca compañía». «La cosa va a estar entre Robinson Crusoe, y Don Quijote, por supuesto», bromea uno de sus colaboradores. El líder de los socialistas de Aragón, Javier Lambán, es uno de los pocos dirigentes que ha demostrado públicamente sus mismas inquietudes pero un problema de salud le impedirá acudir a la cita.

Alianzas políticas

Esta es la primera ocasión en la que Sánchez reúne al máximo órgano de dirección del partido desde que las elecciones generales del 23 de julio. El encuentro tendrá lugar recién sellado el pacto de Gobierno con Sumar y cuando aún están en marcha las negociaciones para la investidura con Bildu, el PNV, el BNG, ERC y, singularmente, con Junts y el expresidente de la Generalitat.

Formalmente, el comité federal ha sido convocado para poner fecha a la obligada consulta a la militancia sobre la coalición con la formación de Yolanda Díaz y para ratificar la designación de Eneko Andueza y José Ramón Gómez Besteiro como candidatos a la presidencia en las elecciones que el año próximo celebrarán el País Vasco y Galicia. Pero, como suele ser habitual, está prevista también una intervención del secretario general que, hasta ahora, mantiene bajo siete llaves el contenido de sus conversaciones con los independentistas.

Las normas internas no obligan a pasar por el filtro de la militancia los acuerdos de investidura por más trascendencia que estos puedan tener, así que las bases no se pronunciarán sobre la amnistía. Pero los estatutos si confieren al comité federal la potestad más amplia y genérica de «determinar la política de alianzas del partido».