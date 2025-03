El Gobierno sacará este jueves la ley de vivienda con pulso PSOE-Podemos por rentabilizarla

Transportes tendrá que pagar a Defensa por los suelos en que se construirán las 20.000 viviendas

Las 20.000 viviendas públicas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se construirán en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa vienen asociados a canjes presupuestarios entre dos departamentos gubernamentales: el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tendrá que pagar al que dirige Margarita Robles por los suelos en los que levanten los pisos protegidos, tal como reveló ella misma este miércoles en los pasillos del Congreso de los Diputados. Según argumentó, la ley no permite que Defensa pueda ceder los terrenos gratuitamente, sino que es necesaria la recepción de una contraprestación. Robles también avanzó que el acuerdo se aprobará en los próximos días por el Consejo de Ministros y supondrá la adquisición por parte de la Entidad Estatal del Suelo de terrenos repartidos en casi todas las comunidades autónomas y que ya no están en uso por Defensa ni tienen interés para la defensa nacional. Con la operación, además de incrementar el parque de vivienda pública, las Fuerzas Armadas podrán usar el dinero que ingresen en «necesidades de la defensa nacional», según Robles. Por otro lado, algunos grupos parlamentarios han manifestado su temor a que las administraciones locales y autonómicas tengan que pagar por los pisos de la Sareb que se quieran poner a disposición del alquiler asequible y que, de acuerdo con el anuncio del presidente Sánchez, ascienden a 50.000. De esta manera, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aprovechó este miércoles un corrillo con la prensa en los pasillos del Congreso para exigir al Gobierno que las casas que vaya a movilizar del 'banco malo' no supongan costes para las autonomías y los ayuntamientos. Rufián indicó que la intención del Ejecutivo, con participación mayoritaria en la Sareb, es vender las viviendas a municipios y comunidades, lo que supone que en la práctica la ciudadanía pagaría dos veces por estos inmuebles.