Sánchez admite que ya no urge cambiar la ley pero no renuncia El Gobierno presume de haber «descolocado» al PP y le exige renovar ya el CGPJ mientras los populares reclaman la renuncia de Campo y Díez

Paula De las Heras Madrid Martes, 27 de diciembre 2022, 20:16 Comenta Compartir

La decisión de los vocales progresistas del CGPJ de apoyar, finalmente, las candidaturas al Constitucional que habían puesto sobre la mesa sus colegas conservadores fue una sorpresa para muchos. No para el Gobierno. «¡Hemos pillado al PP descolocado!», presumían en la Moncloa minutos después de que saltara la noticia. Ahora queda por ver qué ocurrirá con la polémica reforma con la que Pedro Sánchez intentó acelerar el vuelco progresista en el órgano de garantías y que fue paralizada por el tribunal por una cuestión de forma en un choque institucional sin precedentes. El propio jefe del Ejecutivo, que en los últimos días había mostrado cierto interés en no alimentar más la tensión con el máximo garante de la Constitución, admitió que la «urgencia» ya no es la misma, aunque evitó darla por muerta.

El escenario que se abre tiene muchas ventajas para Sánchez. La magistrada progresista designada por el Consejo, María Luisa Segoviano, no era la persona elegida por el sector del órgano afín al Gobierno y su designación quizá ponga en riesgo el pretendido nombramiento de Cándido Conde Pumpido como presidente del TC, pero también propicia al jefe del Ejecutivo una paz política que es para él un bien preciado a pocos meses de las próximas elecciones autonómicas y municipales, en las que quiere que prevalezca su acción social. Y se garantiza tener mayoría progresista en el Constitucional con la incorporación inmediata del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo y la exasesora de Presidencia Laura Díaz, sin necesidad de esperar a tramitar por una vía aceptable para el TC su controvertida reforma.

De que el presidente sopesó los pros y los contras de la situación y fue él quien instó a los vocales progresistas a no repetir el voto de hace una semana y ceder a la propuesta del bloque conservador da muestra el alborozo exhibido por su entorno. «Desbloqueamos el TC y tenemos mayoría. El PP no se lo esperaba», se vanagloriaban. «La proposición ya ha surtido efecto –alegaban también respecto al texto ya puesto en barbecho–. Ahora tendrán que decidir los grupos parlamentarios si siguen adelante».

Mensaje del Rey

Entre el anuncio de que se negociaba con todo el bloque de investidura una proposición para rebajar las mayorías con las que el CGPJ elige a los magistrados del TC y el cambio de estrategia de Sánchez han mediado tres días festivos y el mensaje de Navidad en el que Felipe VI advirtió «contra la erosión de las instituciones». En el balance de fin de año que este mismo martes hizo en la Moncloa el presidente se le preguntó qué creía que podía hacer él para evitar esa erosión y su respuesta fue rotunda. «Nosotros nos sentimos reconocidos en palabras del Rey. Siempre he dicho que para el correcto funcionamiento de nuestra democracia es fundamental tener órganos renovados –alegó–. Esa pregunta, de verdad, quien tiene que responderla es el PP que es quien está fuera de la Constitución».

«El Consejo ha cumplido con su deber con perfiles independientes. Ahora corresponde al Gobierno lo mismo», alega el PP

En el Gobierno defienden que con el movimiento de este martes se ha vuelto a poner de manifiesto el 'boicot' de los populares y exigen que accedan a desbloquear el CGPJ. «El Gobierno desea la normalización de las instituciones de nuestro país, que es por lo que lleva trabajando durante los últimos cuatro años», argumentaron. Alberto Núñez Feijóo suspendió cualquier conversación sobre el asunto cuando Sánchez confirmó que iba a reformar el Código Penal para beneficiar a los encausados del 'procés' y advirtió de que no se sentaría de nuevo si Sánchez no da marcha atrás.

El PP replicó este martes que son los conservadores, a los que el Gobierno «insultó gravemente acusándolos de bloquear los órganos constitucionales», los que han facilitado una propuesta sobre la que pudiera haber acuerdo con el sector progresista. E instó al presidente a retirar sus dos candidatos. «El Consejo ha cumplido con su deber y ha elegido dos perfiles independientes. Ahora, corresponde al Gobierno cumplir con su deber y elegir dos perfiles de ejemplaridad contrastada», demandó.