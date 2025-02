Salvador Illa, reelegido como líder del PSC

Salvador Illa ha sido proclamado como primer secretario electo del PSC. El exministro de Sanidad, que no tenido oposición interna, será ratificado como máximo dirigente de los socialistas catalanes en el congreso del partido, que se celebrará entre el 15 y el 17 de marzo ... en Barcelona.

Illa sucedió en 2021 a Miquel Iceta. Ese año fue candidato a la presidencia de la Generalitat. Ganó las elecciones, con 33 diputados, los mismos que ERC. Un pacto entre Esquerra, Junts y la CUP permitió la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. Illa tomó las riendas del PSC como primera fuerza del Parlament y situó su objetivo en que los socialistas vuelvan a ser la formación que gobierne en Cataluña, como entre 2003 y 2010.

Illa y Aragonès volverán a competir en las elecciones catalanas. Ya lo hicieron en 2021. No hay fecha para los comicios, pero unos y otros empiezan a engrasar la maquinaria electoral. El consejo nacional de ERC avalará mañana la candidatura de Aragonès para optar a la reelección. El PSC hace tiempo que apuesta por el exministro, que no tiene oposición en el partido. Junts es la formación que aún no se ha pronunciado. La dirección presiona a Carles Puigdemont para que se presente. Pero antes tiene que ser amnistiado. Fuentes parlamentarias creen que el presidente de la Generalitat podría adelantar las elecciones a primavera o antes de las vacaciones de verano para no dar tiempo a que Puigdemont pueda ser candidato.