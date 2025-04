Las salidas de tono de 'Pam': del «puta coja» al cántico contra Abascal

En un perfecto 'selfie' que demuestra su destreza como 'millennial', Ángela Rodríguez, más conocida como Pam, se enfoca sonriendo antes de dirigir la cámara a ... un grupo de manifestantes que el 8-M coreaban «Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar». Luego, para cerrar el vídeo, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género vuelve a grabarse sin modificar la sonrisa. Borró las imágenes horas después de colgarlas en sus redes sociales, cuando la polémica sobrevolaba ya a la número dos de Irene Montero.

No es una situación nueva para esta activista gallega, licenciada en Filosofía y que acumula varias controversias que le han costado numerosas peticiones de dimisión pese a que aún no ha cumplido dos años en el cargo.

La secretaria de Estado de Igualdad, a la izquierda, durante la manifestción de. 8-M. R. C.

¿Pero quién es la mujer de moda en el Ministerio de Igualdad, convertida en el último quebradero de cabeza de Pedro Sánchez? Rodríguez inició su compromiso social en el 15-M, el movimiento bajo el que España se sacudió la indignación tras décadas de corrupción y abusos de poder. Durante aquellas protestas germinó Podemos, formación a la que la ahora secretaria de Estado se adhirió enseguida. Respaldada por Íñigo Errejón, en 2016 optó a la secretaría general del partido en Galicia, aunque perdió frente a la viguesa Carmen Santos, a quien se refirió en un chat privado como «puta coja» por su discapacidad física.

Aquel insulto estrenó el currículum de meteduras de pata de Rodríguez, con la habilidad y protección suficientes como para haber ido esquivándolas todas, una por una, sin necesidad de pedir disculpas públicamente. En Igualdad todas lo saben: la secretaria de Estado es intocable para Montero. Al menos de momento, y eso que no fue su primera opción. Reforzada como la mejor aliada de la ministra en plena tormenta por la ley del 'solo sí es sí', cuya aplicación ha causado cientos de rebajas de penas a delincuentes sexuales, la activista gallega, que sustituyó a Noelia Vera en el cargo después de que ésta anunciara su retirada de la política, pone a prueba su impunidad una y otra vez.

Chiste sobre las rebajas de penas

En enero frivolizó con estas reducciones de penas. Durante un debate, y de forma paradójica después de afirmar que no quería quitarle «relevancia» a un asunto que ha supuesto ya más de 70 excarcelaciones, 'Pam' restó importancia «a que un hombre esté doce u once o diez años y cinco meses» en prisión. Inmediatamente después cambió el tono para hacer «un chiste» por las críticas recibidas: «De los creadores de 'Las personas van a ir al registro para cambiar de sexo todas las mañanas' llega 'Los violadores a la calle'. Cientos, miles, oleadas».

Lo dijo entre risas, unas carcajadas que abrieron otra grieta en la maltrecha relación entre el PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas le afearon el comentario, recordaron que no era un tema sobre el que se pudiera «ironizar» e incluso reconocieron que no era «el tono» propio de una secretaria de Estado, antes de justificar que todo el mundo tiene «un mal día». También ahora, con el vídeo sobre Abascal, el PSOE ha tenido que hacer malabares para comprender que la retirada de las imágenes supone una forma de disculparse. «Así lo quiero entender», ha zanjado la ministra María Jesús Montero. Pero lo cierto es que 'Pam' no ha dejado de tensar la cuerda estos últimos meses.

Irene Montero valora especialmente el papel de Rodríguez en el desarrollo y la aprobación de la ley trans. Ella alimenta esa lealtad deshaciéndose en halagos hacia la ministra cada vez que tiene ocasión. «Qué reina mi jefa», publicó hace unas semanas junto a una imagen de la titular de Igualdad, cada vez más sola en su defensa de la secretaria de Estado, que defiende que los compañeros de piso sean considerados núcleo familiar, critica que las mujeres prefieran la penetración antes que la masturbación y declara que el Satisfyer «mata fascistas».

«Lo he dicho siempre: no todo vale en política. Este tipo de actitudes son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas», ha escrito Alberto Núñez Feijóo en Twitter, en referencia al vídeo de Rodríguez contra Abascal. Vox ha pedido su destitución inmediata. La secretaria de Estado considera que la formación de Abascal «teatraliza» y achaca la polémica «a que no han ido nunca a una manifestación del 8-M y no saben lo que es».