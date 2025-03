Un sacristán muerto y un párroco herido en un presunto ataque yihadista contra iglesias de Algeciras

«Posiblemente esta muerte iba para mí»

Juan José Marina, párroco de la iglesia de La Palma de Algeciras y vicario general del Campo de Gibraltar recordó este miércoles tras los ataques de un presunto yihadista en sendas iglesias que se encontraba en la parroquia vecina «cuando en mitad de la celebración una persona ha gritado que había un atentado en La Palma. Me vine para acá corriendo y me he encontrado esto», contó.

En declaraciones a la SER, el sacerdote explicó que el ataque se produjo después de la celebración de la misa. «Ha ido directamente a por él. No habíamos recibido amenazas, salvo puntualmente una vez. Diego (el fallecido) pensaba que era (el agresor) una de estas personas que de pronto suben al altar para tirar las cosas, pero supongo que vio que tenía un machete bastante grande y se fue a por él». «Posiblemente esta muerte iba para mí y se la ha encontrado él», se dolió Marina, quien alabó la lealtad en todo momento del sacristán asesinado.