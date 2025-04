Rusia tilda de «buena» su relación con España pese a «contribuir» en la escalada El representante de Moscú en Madrid asegura «respetan» las obligaciones españolas como miembro de la Unión Europea y la OTAN aunque no «compartan esos conceptos»

El embajador de Rusia en España, Yuri Korchagin, calificó este jueves de «normal, buena y mutuamente ventajosa» la relación de Moscú con Madrid, a pesar de que la legación acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de «contribuir» en la escalada de tensión en la frontera con Ucrania.

En un encuentro con la prensa, Korchagin matizó que el diálogo con las autoridades españolas es «constructivo» y precisó que no ha trasladado ningún tipo de protesta al Ministerio de Exteriores, después de que la Embajada expresara a través de su cuenta oficial en la red social Twitter que «España se distingue especialmente por su deseo de contribuir» en el aumento de la presencia militar de la OTAN en las fronteras con el país euroasiático, «como señalan los expertos».

El representante de Moscú en Madrid detalló que Rusia «respeta» las obligaciones de España como miembro de la Unión Europea (UE), la OTAN y en el exterior, aunque esta circunstancia no quita que Rusia «comparta esos conceptos». De forma paralela, Korchagin recordó que España también tiene «obligaciones» adquiridas en base a la relación bilateral con Rusia y con sus países vecinos. Asimismo, aludió a las consecuencias que unas hipotéticas sanciones impuestas contra Rusia a cuenta de una invasión en Ucrania tendrían sobre la relación comercial que mantiene con España y recordó que los castigos aplicados por la UE en 2014 conllevaron la pérdida de más de 785 millones de euros en 2015 por el veto ruso a los alimentos españoles.

No obstante, trasladó su «esperanza» de que la relación comercial y económica entre Rusia y España no se vea «afectada» y señaló que está «seguro» de que el empresariado de ambos países encontrará un «interés común» para no perjudicar «el rendimiento de esta asociación mutuamente ventajosa».

Korchagin arremetió contra medidas como las sanciones, que tildó de «medidas unilaterales destructivas y represivas», y puso el foco en que este mecanismo «al final va en detrimento del pueblo» y hace «sufrir» a la «gente común». Además, encuadró las amenazas sobre sanciones dentro del «clima de tensión» que rodea al despliegue de efectivos rusos cerca de la frontera con Ucrania.

En este sentido, el embajador ruso defendió que el despliegue de tropas rusas «no está cerca» de la frontera con su país vecino, sino a 300 kilómetros, e insistió en que Moscú «no tiene ninguna intención de atacar a Ucrania». «Las tropas se pueden mover por el territorio ruso libremente (...) están a cientos de kilómetros», aseveró.

Así, calificó de 'fake news' -noticias falsas- la acumulación de tropas cerca de la frontera con Ucrania y señaló que «ni se menciona que Ucrania ha acumulado 150.000 soldados en las fronteras del este». Según Korchagin, «lo que está pasando» es un «reforzamiento» de la estructura de la fuerza militar de la OTAN en las fronteras con Rusia, algo que Moscú calificó repetidamente de «amenaza».