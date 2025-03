Rull fija la investidura para el 25 de junio, haya o no candidato Junqueras llama a ERC a explorar un acuerdo con el PSC para investir a Illa

Cristian Reino Miércoles, 12 de junio 2024, 14:09 Comenta Compartir

La Mesa del Parlament, elegida el lunes pasado en la votación que dio inicio a la legislatura, prevé fijar para el próximo 25 de ... junio el pleno de investidura del presidente de la Generalitat, haya o no aspirante. El nuevo presidente de la Cámara catalana realizará entre el martes y el miércoles de la semana que viene una ronda de contactos (como hace el Rey para proponer el candidato a la Moncloa) y tras escuchar a los portavoces de los ochos grupos del hemiciclo designará a un candidato, Carles Puigdemont o Salvador Illa. Si viera que ninguno de los dos se postula o no tienen los suficientes apoyos, Rull ha asegurado en la reunión de la Mesa que firmará lo que se llama un acto equivalente, que sirve para que el reloj de los dos meses reglamentarios eche a andar. Si en dos meses (25 de agosto), la Cámara catalana no es capaz de investir a ningún presidente de la Generalitat, se convocarán las elecciones de manera automática.

El expresidente de ERC, Oriol Junqueras, ya ha apuntado este miércoles la posibilidad de que haya nuevas elecciones. Junqueras, que cesó el lunes como presidente de Esquerra, ha asegurado en Catalunya Ràdio que Marta Rovira podría ser la candidata del partido en los comicios. Rovira, como secretaria general de ERC ha asumido el control de la formación y es la máxima ejecutiva hasta la celebración de un congreso, en noviembre. Junqueras, que opta a recuperar la presidencia del partido, se ha autodescartado como candidato a la Generalitat, pues cree que para entonces no estará amnistiado. En cualquier caso, Junqueras no ha cerrado la puerta a llegar a un acuerdo con el PSC para investir a Illa. Para el día 25 de junio sería muy pronto, pero quizá para más adelante. El dirigente republicano ha llamado a explorar un pacto con los socialistas para investir a Salvador Illa siempre que sea para «construir los mejores acuerdos posibles», que no sea «a cualquier precio». ERC está dividido. Por un lado, el sector de Rovira no es partidario del pacto con el PSC. El sector de Junqueras, con Rufián y Tardà, es más favorable, siempre y cuando el PSC se avenga a negociar un pacto fiscal y dar pasos hacia el referéndum. El pacto alcanzado entre Rovira y Junts para dar la presidencia de la Cámara catalana a Josep Rull es lo que precipitó el acuerdo entre el PSC y ERC en Barcelona para que los republicanos entren al Gobierno municipal de Jaume Collboni. La militancia republicana votará mañana si avala esta alianza. ERC de Barcelona ha desvinculado el movimiento a las negociaciones para la Generalitat. Las juventudes de ERC, por su parte, han rechazado este miércoles investir a Illa, si no acepta un referéndum. «El país no puede permitirse que el unionismo se apodere del gobierno de Cataluña».

