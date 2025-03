Rull allana el terreno a Puigdemont como jefe de la oposición: podría intervenir telemáticamente

El presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha abierto este miércoles la puerta a que Carles Puigdemont, como diputado autonómico, pueda intervenir telemáticamente en ... los plenos de la Cámara catalana.

Desde el cambio del reglamento del hemiciclo catalán, Puigdemont y Puig, dirigentes huidos en Waterloo, pueden participar en las votaciones a través de la delegación de sus votos. Lo que Rull propone ahora es que el líder de Junts pueda dirigirse también a la Cámara, hacer discursos en los debates en los plenos e interpelar directamente al presidente de la Generalitat.

Rull ha señalado que Lluís Puig, diputado de Junts y huido junto a Puigdemont en Waterloo, ya ha participado de esta manera en algunas comisiones y por tanto «no puede descartarse» que el expresidente de la Generalitat pueda hacer lo mismo. «En el pleno no se ha probado nunca. Esta vía no se puede descartar. Puigdemont es quien debe decidir, por su figura, si es adecuado», ha asegurado el presidente del Parlament en Catalunya Ràdio. Rull y Puigdemont se reunieron la semana pasada en Waterloo.

La cuestión es relevante. Puigdemont no ha decidido aún cuál será su rol a partir de ahora en la política catalana. Durante la campaña de las últimas elecciones, afirmó que si no era elegido presidente de la Generalitat, se apartaría de la primera línea. Dijo que no sería el jefe de la oposición. Esta posibilidad ya no está descartada si puede intervenir en los plenos y debatir con Salvador Illa. El pasado 8 de agosto, su intención era asistir al pleno de investidura para fijar su posición sobre la elección del dirigente socialista. Regresó a Barcelona, pero no llegó al Parlament porque no quiso ser detenido. El discurso lo pronunció en el arco del triunfo, cerca del hemiciclo.

Junts celebrará a finales de octubre un congreso interno, que entre otras cuestiones determinará el papel de Puigdemont, que no tiene ningún cargo orgánico en la formación. Dirigentes relevantes de su partido como el secretario general le piden la «máxima implicación», por lo que podría ser elegido presidente de Junts y ejercer el cargo junto al de jefe de la oposición, primero de forma telemática, y más tarde, si es amnistiado, de manera presencial.

Mientras, Rull va al choque contra el Govern, a cuenta del informe que enviaron los Mossos al Tribunal Supremo sobre los hechos del 8 de agosto, en que Puigdemont regresó a Barcelona y volvió a fugarse. El presidente del Parlament ha enviado este miércoles una carta a Illa para quejarse formalmente contra el informe policial, pues a su juicio apunta contra Junts y responsabiliza a la Cámara catalana en los movimientos del expresidente. Rull ha asegurado que permitió a los Mossos realizar una inspección en el Parlament por «motivos de seguridad», pero ha matizado que si la Policía le hubiera dicho que la inspección tenía como objetivo detener a Puigdemont no la habría permitido. Los Mossos, en el informe, denunciaron impedimentos de Rull.