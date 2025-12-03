HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián. EP

Rufián vuelve a apostar por un frente amplio de izquierdas para «combatir» a la ultraderecha

El político republicano señala a Joan Baldoví, de Compromís, o a Arnaldo Otegi, de EH Bildu, como artífices de este proyecto

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:14

Comenta

«No tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente, me da igual que me digan 'botifler'». El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel ... Rufián, continúa lanzando avisos a navegantes al resto de partidos de izquierda para armar un frente unitario de izquierdas con el objetivo de combatir «el auge de la ultraderecha».

